Demirören Medya: Okuyucu ve seyirci yönlendirilmek istemiyor

Demirören Medya Holding İcra Kurulu Başkanı Mehmet Soysal, yeni medya döneminde araştırmacı gazeteciliğin geri döndüğünü söylerken “Rutin gelişmelere, demeçlere duygusal ve kendi meşrebinden bakarak köşe yazısı yazanların da artık hükmü sona eriyor. Yeni dünyanın okuyucusu ve seyircisi yönlendirilmek istemiyor” dedi.

Soysal’ın bugün “Polemikten kaçış günleri” başlığıyla yayınlanan yazısının bir kısmı şöyle:

Akıllı telefon ve tabletlerin hızla ucuzluyor oluşu ve kullanıcı sayısının bir milyar kişiye ulaşması dijital medyayı daha cazip kılıyor.

Yeni medya döneminde ise araştırmacı gazetecilik geri dönüyor.

Rutin gelişmelere, demeçlere duygusal ve kendi meşrebinden bakarak köşe yazısı yazanların da artık hükmü sona eriyor.

Yeni dünyanın okuyucusu ve seyircisi yönlendirilmek istemiyor.

Üzerinde bir dakika dahi düşünülmeden yazılmış ve söylenmiş düşüncesiz düşüncelerin kaleleri olmasını da istemiyor.

İzm’lerin kuleleri haline gelmesini de...

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Küresel bilgi referans adreslerinden biri olmak istiyorsak aynı haber dilini ve bakışını kullanmalıyız.

The New York Times bu konuda en iyi örneklerden.

Ve diyoruz ki geleneksel medya olarak Amerika ve Avrupa’daki geleneksel medyanın dönüşümlerini, işletme sistemlerini öğrenebilmek adına özel ekipler kurmalı ve bu referans adreslere göndermeliyiz...

Reklam ve piar ajanslarıyla olan ilişkilerine kadar bakmalıyız ve kendimizi güncellemeliyiz...

Ayrıca, akademik çevrelerle araştırma odaklı Ar-Ge kurmalıyız...