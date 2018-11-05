"Sansürle karşı karşıyayım" dedi, Hürriyet'le yollarını ayırdı

Doğan Medya Grubu’nun mart ayında Demirören Holding’e satılmasının ardından yaşanan ayrılıklar sürüyor. Son olarak Hürriyet internet yazarı Ayşe Baykal, 4 yılı aşkın süredir yazı yazdığı Hürriyet dijital ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Baykal, son zamanlarda anlamlandıramadığı bir sansürle karşı karşıya kaldığını söyledi.

Sansürle mücadele edemeyeceği için ayrılık kararını aldığını yazan Baykal, yazılarını sosyal meyda hesaplarından yayımlayacağını ifade etti.

Ayşe Baykal açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Kamuoyuna saygılarımla,

Sevgili okurlarım; Dört yılı aşkın bir süredir hürriyet.com.tr’de devam ettiğim yazılarıma son vermek durumundayım.

Son zamanlarda anlamlandıramadığım bir sansürle karşı karşıyayım. Bununla mücadele edemeyeceğim için sizlerden özür dilerim. Ne kendime ne de size olan saygımı kaybetmek istiyorum.

Yazılarımın her satırını büyük heyecanla kaleme aldığımı ve vicdanımın sesinden başka hiçbir sesi kaale almadığımı bilmenizi isterim.

Tanışmamıza vesile olan ve bana kapısını açan Hürriyet dünyasına teşekkür ederim.

Yazılarımı kendi sosyal medya hesaplarımdan yayımlamaya devam edeceğim.

Allah’a emanet olun."