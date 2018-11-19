Hürriyet, eğitimden tasarruf etti; Selçuk Şirin ve Özgür Bolat ile yollar ayrıldı

Hürriyet gazetesinde eğitim yazarları Selçuk Şirin ve Özgür Bolat ile yollar ayrıldı. Yazarlarla yolların ayrılma sebebi “son ekonomik sıkıntılar, dövizdeki artış ve kâğıt fiyatlarının artması nedeniyle gazetedeki sayfa sayısının azaltılması ve benzer tasarruf önlemleri alınması” olarak bildirildi.

Hürriyet Gazetesi Okur Temsilcisi Faruk Bildirici, gazetenin iki yazarıyla yolların ayrıldığını yazdı. “Yazarların gelişleri gibi vedalaştıklarını bilmek de okurun hakkı...” ifadeleriyle gazetesini eleştiren Bildirici, “Gazeteciliğin her aşamasının okur nezdinde şeffaf olması gerekli” ifadesini kullandı.

Bildirici’nin bugünkü yazısının ilgili kısmı şöyle:

“SELÇUK Şirin’in son yazısı 28 Ekim’de, Özgür Bolat’ın son yazısı ise 15 Eylül’de çıkmıştı Hürriyet’te. O tarihten sonra da yazıları yayımlanmadı.

Dikkatli okurlar, bu iki yazarın yazılarının kesildiğini fark ettiler ve nedenini sordular bana. Ben de karşılık vermeden önce gazete yönetimine sordum. Her ikisiyle de yolların ayrıldığı ve yazılarının devam etmeyeceği yanıtını aldım. Nedeni de “son ekonomik sıkıntılar, dövizdeki artış ve kâğıt fiyatlarının artması nedeniyle gazetedeki sayfa sayısının azaltılması ve benzer tasarruf önlemleri alınması” imiş.

Selçuk Şirin, 13 Mayıs 2014, Özgür Bolat da 11 Kasım 2008 tarihinde internette yazmaya başlamıştı; yazıları daha sonra basılı gazetede de yayımlanır olmuştu. Kuşkusuz her ikisinin de okurları, takipçileri vardı; merak etmeleri de doğaldı. Yazarların gelişleri gibi vedalaştıklarını bilmek de okurun hakkı... Gazeteciliğin her aşamasının okur nezdinde şeffaf olması gerekli.”