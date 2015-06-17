Demirel'in Güniz Sokak'taki evinde taziyeleri kimler kabul ediyor?

Türk siyasetine damga vuran isimlerden 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel vefat etti. Başbakan Ahmet Davutoğlu, Süleyman Demirel'in vefatı nedeniyle bugünden itibaren 3 günlük ulusal yas ilan edileceğini söyledi. Bayraklar yarıya indi. Demirel'in kardeşi Şevket Demirel, rahatsızlığı nedeniyle Isparta'daki evinde, hekimlerin gözetiminde tedavi görüyor. Şevket Demirel'e hastalığı nedeniyle ağabeyinin ölüm haberi henüz (Saat 15.25 itibarıyla) verilemedi. Güniz Sokak'ta taziyeleri dört isim kabul ediyor.

Süleyman Demirel'in vefatının ardından siyaset dünyasından Güniz Sokağa ziyaretler sürüyor.

Başbakan Ahmet Davutoğlu taziye ziyaretinin ardından ulusal yas ilan edileceğini duyurdu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yarın ziyaret etmesi bekleniyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun da Güniz Sokak'a gelmesi bekleniyor. TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Dışişleri Bakanlığı müsteşarı Feridun Sinirlioğlu, son seçimde HDP'den Meclis'e giren Gaziantep Milletvekili Celal Doğan da taziyeye gelen isimlerden.



Recai Kutan, Hikmet Sami Türk, Ali Şevki Erek, Necmettin Cevheri, İstemihan Talay gibi geçmişte merkez sağda ve merkez solda politika yapmış pek çok isim de gün içinde aileye taziyeleri bildirmeye geldi.

'Taziyeleri dört isim kabul etti'

Demirel'in yeğeni Nihan Atasavun, ailenin damadı İlhan Kesici, doktoru Aylin Cesur, CHP Zonguldak Milletvekili Mehmet Haberal Güniz Sokak'ta taziyeleri kabul ediyor.