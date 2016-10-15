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Demet Şener, İbrahim Kutluay'a boşanma davası açtı

Demet Şener'in, çocukları İrem ve Ömer'in de velayetini istediği öğrenildi

15 Ekim 2016 11:55

11 yıl önce görkemli bir düğünle evlenen Demet Şener ve İbrahim Kutluay’ın yolları ayrıldı. Uzun zamandır evliliklerinde kriz yaşadıklarına dair haberler çıkan çift, boşanma kararı aldı

Şener’in avukatı Aslı Hatemi, dün saat 16.00 sıralarında boşanma dilekçesini İstanbul Aile Mahkemesi’ne sundu.

“Evlilik birliğinin temelinden sarsılması” gerekçesiyle boşanma talep eden Şener’in ne kadar tazminat ya da iştirak ve yoksulluk nafakası istediği öğrenilemedi.

Avukat Aslı Hatemi, çıkışta şu açıklamayı yaptı: “Davayı açtım. Temennim çekişmeli bir sürece girmemek. Kanunumuzda zina ve ihanet en ağır boşanma sebebidir. Bunu ispat ettiğiniz anda çok yüklü tazminat alırsınız.”

Bu açıklamaya rağmen davanın anlaşmalı olmadığı, Demet Şener’in çocukları İrem ve Ömer’in velayetlerini de istediği gelen haberler arasında.

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