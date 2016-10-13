İbrahim Kutluay’dan boşanma kararı alan Demet Şener podyuma böyle çıktı

15 yıllık beraberlikten sonra İbrahim Kutluay’dan boşanma kararı alan Demet Şener, podyuma alyansıyla çıktı.

Demet Şener boşanma haberleri için “Bu haberin muhattabı ben değilim. Benim ailem dağılıyor reklamı mı düşüneceğim. Ben ailem deyip kocama inanıyordum. Ne zaman ki gerçekleri öğrendim... Her ilişki biter ve yenisi başlar. Başka yere çekenlere selam olsun. Yakında Aslı Hatemi açıklama yapacak. Benim alnım ak, başım dik. 4 senedir neler yaşadığımı siz

biliyorsunuz, zaten her şeyi de anlattınız. Boşanma kararını ben aldım. Çok mücadele verdim. Tüm detayları zamanı geldiğinde öğreneceksiniz. Bugün defileye çıkacağım ve hiç kimsenin sorularını yanıtlamayacağım. İhanet haberlerini bana yalanladı, gerçekleri ben daha yeni öğrendim. Elimde belgeler var ve onlar yeter. Evleri hiçbir zaman ayırmadık” demişti.

Alyansı çıkarmadı

Ayrılık haberi magazin gündemine düşen çiftten Demet Şener dün akşam Raşit Bağzıbağlı'nın defilesinde podyuma çıktı.

Yıllar sonra bir defilede boy gösteren Şener'in keyifli halleri dikkat çekti. Demet Şener'in boşanma kararına rağmen alyansını çıkarmamış olması da gözlerden kaçmadı.

10 milyonluk dava

Demet Şener'in eşine 5 milyon TL maddi, 5 milyon TL de manevi olmak üzere 10 milyon TL'lik dava açacağı öğrenildi.