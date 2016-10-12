T24 LogoT24 Logo
Magazin

Demet Şener-İbrahim Kutluay çifti boşanıyor

Demet Şener boşanma kararını kendisinin aldığını söyledi

12 Ekim 2016 14:23

Demet Şener ile İbrahim Kutluay, birlikteliklerinde 15 yılı geride bıraktıkları günlerde boşanma kararı aldı

Dava için gerekli talimatları veren Demet Şener konuyla ilgili olarak Kanal D'de yayınlanan Renkli Sayfalar'a açıklamalarda bulundu.

 

Demet Şener: 4 senedir neler yaşadığımı biliyorsunuz, kararı ben aldım

 

hürriyet'in haberine göre; Demet Şener, "Bu haberin muatabı ben değilim. Benim ailem dağılıyor reklamı mı düşüneceğim. Ben ailem deyip kocama inanıyordum. Ne zaman ki gerçekleri öğrendim... Her ilişki biter ve yenisi başlar. Başka yere çekenlere selam olsun. Yakında Aslı Hatemi açıklama yapacak. Benim alnım ak, başım dik. 4 senedir neler yaşadığımı siz biliyorsunuz, zaten her şeyi de anlattınız.

Boşanma kararını ben aldım. Çok mücadele verdim. Tüm detayları zamanı geldiğinde öğreneceksiniz. Bugün defileye çıkacağım ve hiç kimsenin sorularını yanıtlamayacağım. İhanet haberlerini bana yalanladı, gerçekleri ben daha yeni öğrendim. Elimde belgeler var ve onlar yeter. Evleri hiçbir zaman ayırmadık." diye konuştu.

 

Demet Şener'in avukatı: Zina ve ihanet en ağır boşanma sebebidir

 

Demet Şener'in avukatı Aslı Hatemi programa telefonla bağlandı ve şu açıklamayı yaptı:

"Şu an tarafımızdan açılmış bir boşanma davası söz konudu değil. Böyle bir durum olursa açıklama yapılacaktır. Ben aile mahremiteri açısından herkesten anlayış bekliyorum. Temennim çekişmeli bir sürece girmemek. Umarım böyle bir sürece girmeyiz.

Dava açıldığında müvekkilim adına gerekli açıklamayı ben yapacağım. Medeni kanunumuzda zina ve ihanet en ağır boşanma sebebidir. Bunu ispat ettiğiniz anda çok yüklü ve tazminat kazanırsınız. Ben boşanma sebebimiz hakkında şu an konuşamam takdir edersiniz ki."

ETİKETLER

demet şeneribrahim kutluayboşanmazinaaslı hatemi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24