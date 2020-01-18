Defne Samyeli’den Mustafa Sandal’a kötü haber

Şarkıcı Mustafa Sandal’ın “Beni Ağlatma” adlı kitabında aşk yaşadığını iddia ettiği Defne Samyeli iddialara ilişkin dava açacağını duyurdu.

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Hürriyet’ten Sayit Durmaz’ın haberine göre, Samyeli, “Arkadaşlar hepsi gerçek dışı. Yakında bir dava açılacak” diye konuştu. İş seyahati nedeniyle Paris’te bulunan Mustafa Sandal’ın ise konu hakkında yorum yapmak istemediği öğrenildi.

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Ne olmuştu?

Şarkıcı Mustafa Sandal'ın özel hayatına ilişkin detaylara yer verdiği kitabında Defne Samyeli ile ilgili açıklamaları ikili arasında tartışmaya neden oldu. Sandal, kitapta kendisiyle ilgili bazı ifadeleri, "Tamamen gerçek dışı bir iddia" diyerek yalanlayan Samyeli'ye yanıt verdi. Sandal, "26 yıl önce annemin yanında benimle görüşmekten çekinmediği için şimdi bu konuların görüşülmesinden çekineceğini tahmin edemedim. Kitapta kendisini asla rencide etmeden yer verdim" dedi.