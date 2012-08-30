'Dediklerim uygulanmazsa gereğini yaparız!'

Cem Özer, eski eşi Nurgül Yeşilçay'ın sevgilisi yönetmen Tolga Karaçelik hakkındaki sert sözlerine devam ediyor. Özer, kızgınlığının sebebinin oğlu olduğunu söylüyor.

Yönetmen Tolga Karaçelik ve sevgilisi oyuncu Nurgül Yeşilçay ’ın Cihangir ’de ‘itiş kakış’ halinde tartışırken görüldüğü güvenlik kamerası kayıtları, Yeşilçay’ın eski eşi Cem Özer ’i çıldırttı. Özer ‘oğlunun güvenliğinin tehlikede olması’ nedeniyle, çiftin ilişkisine el attı. Katıldığı bir televizyon programında Karaçelik’ten ‘zibidi’ ve ‘süje’ diye bahseden Özer Radikal'den Aslı Barış'a konuştu.

Nurgül Yeşilçay ’ın tartıştığı erkek arkadaşına ‘ayar’ verdiniz bir TV programında... Bu ne şiddet , ne celal?

O ayarı fazlasıyla hak etti o. Görüntüleri seyrettiniz mi bilmiyorum, şiddet benim tavrımda değil, onun tavrında... Hareketleri fazlasıyla ‘ şiddet ’ içeriyordu. Sokak ortasında Nurgül’ü tartaklamalar... Tabii ki ayar mı, başka bir şey mi, ne gerekiyorsa fazlasıyla veririm. Bunu da karşı tarafa fazlasıyla ifade ettim, gerisi ona kalmış.

Peki karşı taraf vermiş olduğunuz gözdağını umursamazsa?

Hele bir umursamasın, hele bir yapsın... Karşılığını fazlasıyla görür.

Nurgül Yeşilçay “Ben kendim halledebilirdim, neden müdahil oluyorsun?” türü bir tepki gösterebilir...

O zaman yapsaydı, halletseydi! Çocuğumun güvenliğinin söz konusu olduğu bir durumda kimseden izin alacak değilim. Kaldı ki, sokakta şiddete maruz kalan bir insanla karşılaşsam, o duruma da müdahil olur, tepkimi gösteririm.

Nurgül Hanım’ın eski sevgilisi Mithat Can Özer’le ilişkisine verdiğiniz onayla da herkesi şaşırtmıştınız. Şimdi de bu ‘koruyucu’ tavır... Genelde eşler ayrılınca herkes kendi yoluna gider...

Sonuçta öncelikle ortada bir çocuk var. Ayrıca ben ezberbozan bir insanım, herkesten farklı tavırlar göstermem son derece normal. Ama bu konuyla ilgili program program gezecek, röportaj üstüne röportaj verecek değilim, çünkü o zaman durum, ezbere uymak olur. Ben söyleyeceğimi söyledim, bundan sonrası karşı tarafa kalmış. Dediklerim uygulanmazsa, gereğini de yaparız. (Aslı Barış/ Radikal)