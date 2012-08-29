'O zibidinin böyle davranmaya hakkı yok'

Yönetmen Tolga Karaçelik’in Nurgül Yeşilçay’ı tartaklarken görüldüğü güvenlik kamerası kayıtları, Yeşilçay’ın eski eşi Cem Özer’i kızdırdı. Özer, Karaçelik için "Nurgül benim kıymetlimdir, bir zibidinin ona sokak ortasında böyle davranmaya hakkı yok" dedi.

Dün bir televizyon programına telefonla katılan ve Tolga Karaçelik ile Nurgül Yeşilçay’ın Cihangir’deki kavgasıyla ilgili konuşan Cem Özer, Karaçelik’e gözdağı verdi. Bu durumun oğulları sebebiyle sadece Yeşilçay’ı ilgilendirmediğini söyleyen Özer, Karaçelik’ten "süje" diye (suç dosyalarında ‘özne’ yerine kullanılan sözcük) söz etti.

Onu annesinin evinde buldum

"Ben bugüne kadar Nurgül’le ilgili hiçbir konuya müdahil olmadım, olmamaya çalıştım. Ancak olay artık ondan çıktı, çocuğumun annesiyle ilgili bir duruma geldi. Neticede girip çıktığı evde benim oğlum yaşıyor. Yarın öbür gün bu görüntülerin oğlumun önünde olması beni rahatsız eder. Es kaza eli kayar, oğluma gelir, oğlum düşer falan, sonra beni ziyarete gelirsiniz bir yerlere" diyen Cem Özer, görüntüleri izledikten sonra Tolga Karaçelik’le görüştüğünü de açıkladı: "Bir gazetenin internet sitesinde görüntüleri izledikten sonra süje ile görüştüm. Kendi evini terk etmiş, annesinin evindeydi, orada buldum. Süjeyle yakın görüş teknikleriyle konuşuldu! Gerekli talimatları verdim. Sanıyorum bundan sonra Nurgül’le görüşmeyecektir! Nurgül benim kıymetlimdir, Türkiye’nin kıymetlisidir. Ona kimsenin zarar vermesine müsaade etmem. Ben toza bulanırım, onu toza bulamam. Bir zibidinin Türkiye’nin kıymetlisine sokak ortasında böyle davranmaya hakkı yok."

Bebek'in havası ona iyi gelmez!

Cem Özer, Bebek’te, Nurgül Yeşilçay’ın evinin bulunduğu apartmanda yaşayan Tolga Karaçelik’i oradan taşınmaya mecbur bırakacağını da ima etti: "Sanırım kendisi ailesinin aldığı evde oturuyor. Sanırım ailesi artık evi satar, bu süjenin orada oturmasına müsaade etmez. Çünkü belli ki kendisinin sağlık problemleri var, Bebek’in havası da epey rutubetli, sağlığına hiç iyi gelmeyecektir!"

Kuyruğu bacak arasına sıkıştırdı

Yüz yüze gerçekleşen görüşmenin detaylarına girmeyen Özer, Tolga Karaçelik’ten kendisine de Nurgül Yeşilçay’a davrandığı gibi davranmasını istediğini, ama karşı tarafın buna cesaret edemediğini ileri sürdü: "Aynı davranışı bana da göstermesini istedim, merak ettiğini söyledim. Ama denemedi. İşte o noktada olmuyor, yemiyor! Birden bire kuyruk bacak arasına sıkışıyor!"

Amacı Nugül üzerinden bir yerlere gelmekti

Cem Özer, Tolga Karaçelik’in Nurgül Yeşilçay üzerinden prim yapmaya çalıştığını da iddia etti: "Bu süjenin Nurgül’ü taşıması zor. Babadan alınan harçlıkla hayat yürümez. İş yok güç yok. Yönetmenim diye çıkmışsın ortaya, bir tane filmin var, onun da gişesi yok. Yapımcı ‘nereden girdim bu işlere’ demiş. Bunun amacı Nurgül üzerinden yürüyüp bir yerlere gelmekti. Bakın, biz yedi yıllık evlilik hayatımızda bu kadar ortalıkta görünmedik. O evde biz oturduk, bir kez balkonumuzda görüntülenmedik. Ama bu süje sürekli Nurgül’ü kameraların önüne taşıyor, piyasaya girmeye çalışıyor. Ayrılmak istemeyişinin sebebi de budur. Daha önce Türkü Turan diye biriyle beraberdi. Ondan nemalanamadı, bulabileceği en iyi insanı buldu."

Oğlum tehlikede

Cem Özer, mahkeme kararıyla Tolga Karaçelik’in apartmandan uzaklaştırılmasını isteyebileceğini söyledi: "Beni sanatçı olarak bilirler. Bir entelektüel kimliğimiz var ama mahallede büyüdüm sonuçtu. Arkadaşım için aşağı mahalleye kavga etmeye gitmişimdir. Kendim için kavga etmem, kavga çıkarmam, kimseyi itip kakmam ama sevdiklerime zarar gelirse raconu keserim. Ayrıca elimde hukuki malzeme var. Yani aynı apartmanda oturmalarından dolayı uzaklaştırma alabilirim, benim oğlum tehlikede."