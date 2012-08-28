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Nurgül Yeşilçay'ın sevgilisiyle kavga anı MOBESE'lere yansıdı

Nurgül Yeşilçay'ın sevgilisiyle tartışmadıklarını içeren sözlerini MOBESE kameraları yalanladı

28 Ağustos 2012 12:46

Sevgilisi Tolga Karaçelik’i Cihangir’deki bir mekanda basan Nurgül Yeşilçay, MOBESE kameralarına yakalandı

Geçen hafta sonu iki kadın, bir de erkek arkadaşıyla Cihangir’e giden Tolga Karaçelik'in gecesi Nurgül Yeşilçay'ın bulunduğu mekanı basmasıyla bitmişti. Olayda ikili arasında kavga çıkmıştı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Nurgül Yeşilçay, çıkan haberler üzerine o akşam üç çift aynı mekanda eğlendiklerini, kendisinin oğlunu uyutmak için masadan erken kalktığını, Karaçelik’le de tartışmadıklarını açıkladı. Ancak olay, MOBESE görüntüleri ile doğrulandı.

Tartışma yaşandığının açıkça görüldüğü kayıtlarda Yeşilçay, sevgilisinin tüm yakınlaşma isteklerine onu iterek karşılık veriyor. Ayrıca Karaçelik’in, ünlü oyuncuyu boğazından tutarak sert bir biçimde duvara yasladığı ve öpmeye çalıştığı dikkat çekiyor. Nurgül Yeşilçay da Karaçelik’i iterek orada bekleyen ticari bir taksiye binerek uzaklaşıyor.

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