T24 LogoT24 Logo
Gündem

DBP: Diyarbakır'da IŞİD'e destek veren 400 dernek kuruldu

DBP Diyarbakır İl Başkanı Zümrüt: Eğer Kobanê devrimi düşerse, kimse çıkıp çözüm sürecinden söz etmesin

21 Eylül 2014 22:10

IŞİD’in Suriye'nin Rojava bölgesindeki Kobanê'ye yönelik saldırıları 3 koldan devam ederken, DBP İl Başkanı Zübeyde Zümrüt’ten çarpıcı bir iddia geldi. Zümrüt, Diyarbakır'da IŞİD'e destek veren 400 derneğin kurulduğunu iddia ederek, hükümete sert eleştiriler yöneltti.

Doğan HaberAjansı’nda yer alan habere göre, “Dini söylemler üzerinden Diyarbakır'da 400'e yakın dernek kurularak, bu çeteler ayakta tutuluyor” diyen Zümrüt, bu derneklere göz yumulduğunu, hatta desteklendiğini söyledi.

 

'Çözüm süreci etkilenir'

 

Hükümete, konuya ilişkin mevcut politikanın terk edilmesi çağrısında bulunan Zümrüt, “Son 2 yıldır bir süreç söz konusudur. Eğer Kobanê devrimi düşerse, kimse çıkıp televizyonlarda, kamuyonda, halkın karşısında bu süreçten söz etmesin” dedi ve ekledi: “Sormak istiyoruz ve buradan diyoruz ki; AKP ve devlet heyeti, bu süreci yürütürken, bu süreçten ne anlamıştır ve ne anlamak istiyor? Bugün Kobanê'yi anlamayan bir zihniyet, yarın Kobanê düşerse, bu zihniyet bu süreçten sözedemez. Diyoruz ki, Kobanê düşmeyecektir. Çünkü Kobanê bu halkın 40 yıllık bedelinin sonucudur. Kobanê'nin düşmemesi için, Kobanê halkının yanında yeralmak için bedeli ne olursa olsun, başta DBP il başkanı, milletvekillerimiz sınıra gideceğiz. Kobanê'yi koruyacağız ve diyeceğiz ki, Kobanê'nin direnişi bizim direnişimizdir, biz bu direnişin içerisinde yer alacağız."

 

ETİKETLER

dbpışiddernekkobaneçözüm süreciypgpydpkkhaber

İlgili Haberler

IŞİD'den kaçan Suriyelilerin sığındığı Suruç'a giden 3 bakan yuhalandı

Bakanlara taş ve ellerindeki su şişelerini fırlatan halk, heyeti yuhaladı.

400 HPG’li IŞİD’e karşı Kobanê’de

Kuzey Irak ve Türkiye topraklarında konuşlanmış yaklaşık 400 kadar HPG'li bu gece yarısından itibaren Türkiye sınırının sıfır noktasında bulunan Kobanê'ye ulaştı

Erdoğan: Velev ki IŞİD'le bir takas yapıldı, ben vatandaşlarımın kurtarılmasına bakarım

'IŞİD'le maddi pazarlık söz konusu değil, siyasi ve diplomatik pazarlıklar yapıldı'

YPG Komutanı Sipan Hemo: IŞİD'in ağır silahları Türkiye'nindir

T24, IŞİD saldırısı altındaki Kobanê'de...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Erdoğan'dan geç evliliğe tepki: Genç yaşta evlenmiyorlar, çoğu 30'u aşkın...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24