DBP: Diyarbakır'da IŞİD'e destek veren 400 dernek kuruldu

IŞİD’in Suriye'nin Rojava bölgesindeki Kobanê'ye yönelik saldırıları 3 koldan devam ederken, DBP İl Başkanı Zübeyde Zümrüt’ten çarpıcı bir iddia geldi. Zümrüt, Diyarbakır'da IŞİD'e destek veren 400 derneğin kurulduğunu iddia ederek, hükümete sert eleştiriler yöneltti.

Doğan HaberAjansı’nda yer alan habere göre, “Dini söylemler üzerinden Diyarbakır'da 400'e yakın dernek kurularak, bu çeteler ayakta tutuluyor” diyen Zümrüt, bu derneklere göz yumulduğunu, hatta desteklendiğini söyledi.

'Çözüm süreci etkilenir'

Hükümete, konuya ilişkin mevcut politikanın terk edilmesi çağrısında bulunan Zümrüt, “Son 2 yıldır bir süreç söz konusudur. Eğer Kobanê devrimi düşerse, kimse çıkıp televizyonlarda, kamuyonda, halkın karşısında bu süreçten söz etmesin” dedi ve ekledi: “Sormak istiyoruz ve buradan diyoruz ki; AKP ve devlet heyeti, bu süreci yürütürken, bu süreçten ne anlamıştır ve ne anlamak istiyor? Bugün Kobanê'yi anlamayan bir zihniyet, yarın Kobanê düşerse, bu zihniyet bu süreçten sözedemez. Diyoruz ki, Kobanê düşmeyecektir. Çünkü Kobanê bu halkın 40 yıllık bedelinin sonucudur. Kobanê'nin düşmemesi için, Kobanê halkının yanında yeralmak için bedeli ne olursa olsun, başta DBP il başkanı, milletvekillerimiz sınıra gideceğiz. Kobanê'yi koruyacağız ve diyeceğiz ki, Kobanê'nin direnişi bizim direnişimizdir, biz bu direnişin içerisinde yer alacağız."