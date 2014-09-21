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Dünya

400 HPG’li IŞİD’e karşı Kobanê’de

Kuzey Irak ve Türkiye topraklarında konuşlanmış yaklaşık 400 kadar HPG'li bu gece yarısından itibaren Türkiye sınırının sıfır noktasında bulunan Kobanê'ye ulaştı

21 Eylül 2014 13:34

Suriye'de IŞİD ile PKK/PYD arasındaki çatışmalar tüm şiddeti ile devam ederken PKK'dan çok kritik bir hamle geldi. Kuzey Irak ve Türkiye topraklarında konuşlanmış yaklaşık 400 kadar HPG'li bu gece yarısından itibaren Türkiye sınırının sıfır noktasında bulunan Kobanê'ye ulaştı. 

Cihan Haber Ajansı’nda yer alan habere göre, Kobani halkı tarafından şehir merkezinde havaya ateş açılarak büyük bir sevinçle karşılanan yaklaşık 400 kadar PKK'lının, yanlarında uçaksavar, doçka anti tank gibi ağır makineli silahlar getirdikleri öğrenildi. 

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine bağlı Mürşitpınar köyünün sıfır noktasında bulunan Kobani'de konuşlanan HPG'lilerin, IŞİD'le savaşmak üzere doğu ve batı cephelerine gittikleri belirtildi.

 

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