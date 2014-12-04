Davutoğlu'nun Yunanistan ziyareti sırasına Atina'da gösteri yapılmayacak!

Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun yarın (5 Aralık) başlayacak Atina ziyareti süresince başkentin bazı kesimlerinde protesto gösterilerine izin verilmeyeceği bildirildi.

Cihan Haber Ajansı'nın haberine göre, iki ülke arasında önceki yıllarda da üst düzey resmi ziyaretlerin yapılmasına rağmen böyle bir yasak kararının ilk kez alınması diplomatik çevrelerde, "ilişkilerin iyi tutulmaya çalışıldığının göstergesi" olarak değerlendirildi.

Kathimerini gazetesinin haberine göre, yarın sabah 6'dan, Davutoğlu'nun ayrılacağı Cumartesi 15'e kadar, Türk heyetinin geçeceği güzergahta ve Sintagma Meydanı'nda gösteriler yasaklandı.