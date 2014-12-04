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Davutoğlu: Biz medeniyetimizi yeniden inşa ederken kadın-erkek ayrımı yapmayacağız

Başbakan Davutoğlu, AKP kadın kollarının düzenlediği ''Yerel yönetimlerde kadın' konulu toplantıda konuştu

04 Aralık 2014 14:04

AKP kadın kolarının düzenlediği panelde konuşan Başbakan Ahmet Davutoğlu, "Halide Edip'in gür sesini rahmetle anıyorum. Biz medeniyetimizi yeniden inşa ederken kadın erkek ayrımı yapmaksınız beraber inşa edeceğiz" 

AKP kadın kollarının düzenlediği "Yerel yönetimlerde kadın" konulu toplantıda partililere seslendi.

Davutoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

İnsan eşref-i mahlukattır. Kılıçdaroğlu'nu zikretmekten geçemeyeceğim. Sırf Cumhurbaşkanımıza hakaret etmek için kullandığı kelime tüm engellilere hakarettir. Böyle bir şey olabilir mi? Bu zihniyetten ne beklenir?

Bu toprakları bize vatan kılanlar, bacıyan-ı rumlardır. Hiçbir medeniyet kadını dışlayarak bir şey inşaa edemez.

Vatan savunması gerektiğinde Anadolu yiğitleriyle omuz omuza mücadele eden Anadolu kadınlarını rahmetle anıyorum.

Halide Edip'in gür sesini rahmetle anıyorum. Biz medeniyetimizi yeniden inşa ederken kadın erkek ayrımı yapmaksınız beraber inşa edeceğiz.

Kendi evinde kız ve çocuk ayrım yapmıyoruz. Bir nesil sonra bunu nasıl yapabiliriz. Çağdaşlık adına kadınların seçme ve seçilme hakkının 80. yılını kutluyoruz. 1999 yılında bir başörtülü vekilimiz içeri girdiğinde dışarı dışarı diyen geri kafaları nereye koyacağız.

Artık bir zihniyet devrimi yaşanmıştır ve ondan geriye dönüş yoktur. Büyük adımlar attık.

Kadının elinin değdiği her yere zerafet gelir. Kadınlara bir ayrımcılık yapılacaksa bu her zaman pozitif olacaktır.

Annelerinin cennet ayaklarının altında diyen Peygamber cennete giden ilk adımı göstermiştir. Biz bu zihniyetin takipçisiyiz.

Çözüm süreci için de bütün anneler omuz omuza yürüdüğünde bu ülkeye barış gelecektir.

Bütün annelere seselniyorum çözüm süreci için sesinizi yükseltin. Hiçbir annenin canı yanmasın.

Uyuşturucuyla mücadele ne kadar kutsalsa kadına şiddetle mücadelede bu kadar ulvidir.

Kim kadına karşı şiddet uygularsa kendi güçsüzlüğünü ve onursuzluğunu gösterir.

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