Davutoğlu'ndan Alevi temsilcileriyle 6 saatlik toplantı

Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun, Alevi temsilcileriyle görüşmesi sona erdi. Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Ahmet Davutoğlu'nun, Başbakanlık Resmi Konut'ta Alevi temsilcilerine verdiği yemekli toplantı yaklaşık 6 saat sürdü.

Başbakanlık Basın Danışması Osman Sert, basına kapalı gerçekleşen toplantıda, Davutoğlu'nun Alevi toplumu temsilcilerine yaptığı konuşmaya ilişkin gazetecilere bilgi verdi.

Yemekli toplantının sonunda Davutoğlu'nun, davetlilere hitaben yaptığı uzun konuşmada, özellikle "Alevi İslam geleneğinin yaşatılması" ve "eşit vatandaşlık" konularına vurgu yaptığını belirten Sert, Davutoğlu'nun, "Ben başbakan olana kadar AK Parti milletvekili olarak görülebilirim ama başbakan olduğumda tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının başbakanıyım. Bütün bu süreçler de çözüm süreci de dahil olmak üzere hiçbir zaman o hesabı yapmadık. Samimiyetimizi koruyabilirsek çok önemli adımlar atabiliriz. Hepimizin empati yapması gerek" dediğini bildirdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik'in de hazır bulunduğu toplantıya, daha önce yer alacağı duyurulan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın son anda çıkan bir programı nedeniyle katılamadığını ifade eden Sert, toplantıda akademisyenler, eski milletvekilleri, siyasetçiler, Alevi dedeleri, STK yetkililerinden oluşan 19 Alevi temsilcisi davetli olduğunu kaydetti.

Sert, söz konusu yemeğin Başbakanlık Resmi Konutu'nda verilen ilk akşam yemeği özelliği taşıdığını anlatarak, Başbakanlık Resmi Konutu'ndaki ilk misafirlerin Alevi vatandaşlar olduğunu vurguladı.

Görüşmelerde cemevlerinin statüsü, din kültürü dersi gibi akla gelebilecek hemen her konunun açıklıkla konuşulduğunu ifade eden Sert, toplantının Davutoğlu'nun daha önce yaptığı aynı mahiyetteki toplantıların bir devamı niteliğinde olduğunu söyledi. Sert, Davutoğlu'nun daha önce de farklı sayılarda ve şekillerde Alevi temsilcileriyle bir araya geldiğini ancak bu toplantıların hepsinin basına yansımadığını belirtti.

Sert, toplantıda Alevi toplumunun tüm temsilcilerinin yer almadığını dile getirerek, herkesle ayrıntılı görüşmelerde bulunmak isteyen Davutoğlu'nun tüm temsilcilerin katıldığı toplantılarda herkesi dinlemenin güçlüğünü göz önünde bulundurarak, görüşmelerini her seferinde kısıtlı sayıda temsilcilerle yapmayı tercih ettiğini vurguladı.

'AİHM'in kararıyla bağlantısı yok'

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) Alevilere ilişkin kararı nedeniyle bu toplantının düzenlenmediğinin altını çizen Sert, AİHM kararının toplantının gündem maddesi olmadığını ancak kısa bir süre için değinildiğini söyledi.

Sert, toplantı tarihinin AİHM kararlarının açıklanmasından önce belirlendiğine işaret ederek, "Buradaki bazı konuklara geçen hafta çarşamba gününden itibaren davetler yapıldı. Ancak hepsi geçtiğimiz hafta içinde bu toplantıya davet edilmişti" diye konuştu.