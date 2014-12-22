Yüce Divan oylaması 5 Ocak'a ertelendi

Dört eski bakanla ilgili olarak Yüce Divan oylaması yapacak olan Soruşturma Komisyonu’nun Meclis'in 5 Ocak'ta bitecek ara tatil sonrasında yapılacağı belirtiliyor.

Yüce Divan oylamasıyla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Ahmet Davutoğlu arasında görüş ayrılığı olduğu ifade edilirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 4 eski bakandan hiçbirinin Yüce Divan'a sevkini istemediği, buna karşın Davutoğlu'nun Zafer Çağlayan ve Egemen Bağış'ın Yüce Divan'a gönderilmesi yönünde kanaat belirttiği söyleniyor.

Parlamento kulislerinde, 4 eski bakanla ilgili Yüce Divan oylamasının hükümet krizine dönüşmemesi için oylamanın TBMM'nin 5 Ocak'ta bitecek ara tatili sonrasına ertelenmesi konuşuluyor.

Soruşturma Komisyonu'nun CHP'li üyesi Emre Köprülü de, Yüce Divan oylamasının ara tatil sonrası yapılmasına yönelik izlenim edindiklerini söyledi.



Soruşturma Komisyon Başkanı Hakkı Köylü, toplatı sonrası gazetecilerin, 'Erteleme için oylama yaptınız mı?' sorusuna, 'Hayır yapmadık. Bu komisyon başkanını yetkisinde olan bir şey" yanıtını verdi.



Köylü, Erdoğan Bayraktar dışındaki üç bakanın MASAK raporuna karşı ek rapor gönderdiklerini ve bunların incelenmesi için erteleme kararı alındığına dikkat çekti. Başkan, 5 Ocak'a kadar bu çalışmanın bitirileceğini de sözlerine ekledi.

5 Ocak'ta oylama nasıl olacak?



Köylü, 5 Ocak toplantısının 11.00 gibi başlayacağını ve oylamaya geçileceğini belirterek, "Oylamanın biçimi belli mi sorusuna?" bugünden söylenemeyeceğini vurguladı.

Tuvalette telefonla mı konuştu?

Toplantı sürerken Köylü'nün komisyon salonundan dışarı çıkması heyecana neden oldu. Çok sayıda gazetecinin peşine takılması üzerine köylü, gazetecilere dönerek, "Ya tuvalete gidiyorum arkadaşlar" dedi. Ancak, Köylü'nün döndükten sonra toplantıyı bitirmesi herkesin 'telefon konuşması mı yaptı?' sorusuna neden oldu.

Bakanlar hangi suçlardan oylanacaktı?

TBMM Genel Kurulu'nda AKP'li Süreyya Sadi Bilgiç ve 76 milletvekilinin kabul edilen 17 ve 25 Aralık önergesi, hafif suçlamalardan dolayı “aklama” yorumlarına neden olmuştu. Soruşturma Komisyonu'nun bugün yapılacak oylamasına dayanak oluşturacak önergede, eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet, resmi belgede sahtecilik ve rüşvet; eski İçişleri Bakanı Muammer Güler resmi belgede sahtecilik, nüfuz ticareti, rüşvet, gizliliğin ihlali; eski AB Bakanı Egemen Bağış, nüfuz ticareti, rüşvet; eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar nüfuz ticareti, görevi kötüye kullanma suçlarıyla masada yer alıyor.

Dört eski bakan da partilerinin izleyeceği yol doğrultusunda, TBMM Başkanlığına 19 Mart 2014 tarihinde bir dilekçeyle başvurarak “haklarındaki iddiaların hesap verme sorumluluğunun bir gereği olarak” soruşturma komisyonu kurularak araştırılmasını talep etmişlerdi.

Üç kez ertelendi

Dört eski bakanla ilgili olarak Yüce Divan oylaması yapacak olan Soruşturma Komisyonu’nda saat 18.00'a kadar ara verdi. Komisyon toplantısı saat 15.43'te başladı. Önce 14'ten 15'e ertelenen toplantı, daha sonra 15.30’a alınmışı. Ertelemeyle ilgili komisyon üyelerine son dakikada haber verildi.

TBMM Soruşturma Komisyonu Başkanı AKP'li Hakkı Köylü yaptığı açıklamada, "MASAK raporuna ilişkin itirazlar tamamlanmazsa toplantı ertelenebilir" ifadelerini kullandı.