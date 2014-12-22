Dört eski bakanla ilgili Yüce Divan oylaması bugün

Meclis Soruşturma Komisyonu, eski bakanlar Muammer Güler, Zafer Çağlayan, Egemen Bağış ile Erdoğan Bayraktar'ın, Yüce Divan'a gönderilip gönderilmemesine karar verecek.

Soruşturma Komisyonu'nun bugün yapılacak oylamasına dayanak oluşturacak önergede, eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet, resmi belgede sahtecilik ve rüşvet; eski İçişleri Bakanı Muammer Güler resmi belgede sahtecilik, nüfuz ticareti, rüşvet, gizliliğin ihlali; eski AB Bakanı Egemen Bağış, nüfuz ticareti, rüşvet; eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar nüfuz ticareti, görevi kötüye kullanma suçlarıyla masada yer alıyor.

Dört eski bakanla ilgili kurulan Meclis Soruşturma Komisyonu çalışmalarında sona gelindi.

Komisyon, bakanların Yüce Divan'a gönderilip gönderilmemesi konusunda nihai kararını bugün verecek.



Saat 15.00'te toplanacak olan komisyonda, Eski İçişleri Bakanı Muammer Güler, Eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, Eski Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış ile Eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'ın Yüce Divan'a sevk edilip edilmemelerine ilişkin 11 ayrı oylama yapılacak. Güler için 4, Çağlayan için 3, Bağış ve Bayraktar için 2’şer iddia oylanacak.



9 AK Partili, 4 CHP’li, 1 de MHP’li milletvekilinin görev yaptığı Soruşturma Komisyonu’nda karar salt çoğunlukla alınacak.



Komisyon, bakanların yargılanmasına karar verirse, dört isim Yüce Divan'a sevk edilecek ve rapor genel kurula sunulacak.

‘Yargılanmasınlar’ kararı çıkarsa, muhalefet Genel Kurul'da Yüce Divan'a gitsinler önergesi verebilecek. Bu önerge Genel Kurul’da gizli oylanacak.

Komisyonun raporunu 9 Ocak'a kadar Meclis Başkanlığı’na sunması, Meclis Başkanı Cemil Çiçek'in de bu tarihden sonra Genel Kurul tavkimini işletmesi bekleniyor.

Bakanlar hangi suçlardan oylanacak?

TBMM Genel Kurulu'nda AKP'li Süreyya Sadi Bilgiç ve 76 milletvekilinin kabul edilen 17 ve 25 Aralık önergesi, hafif suçlamalardan dolayı “aklama” yorumlarına neden olmuştu. Soruşturma Komisyonu'nun bugün yapılacak oylamasına dayanak oluşturacak önergede, eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet, resmi belgede sahtecilik ve rüşvet; eski İçişleri Bakanı Muammer Güler resmi belgede sahtecilik, nüfuz ticareti, rüşvet, gizliliğin ihlali; eski AB Bakanı Egemen Bağış, nüfuz ticareti, rüşvet; eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar nüfuz ticareti, görevi kötüye kullanma suçlarıyla masada yer alıyor.

Dört eski bakan da partilerinin izleyeceği yol doğrultusunda, TBMM Başkanlığına 19 Mart 2014 tarihinde bir dilekçeyle başvurarak “haklarındaki iddiaların hesap verme sorumluluğunun bir gereği olarak” soruşturma komisyonu kurularak araştırılmasını talep etmişlerdi.

5 Mayıs 2014 günü Meclis Soruşturma Komisyonu kurulmasına neden olan AKP önergesi şöyleydi:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na

Anayasa'nın 2. maddesinde belirtilen hukuk devleti, insan haklarına dayanan, bu hak ve özgürlükleri koruyup güçlendiren, eylem ve işlemleri hukuka uygun olan, her alanda adaletli bir hukuk düzeni kurup bunu geliştirerek sürdüren, hukuk güvenliğini sağlayan, Anayasa'ya aykırı durum ve tutumlardan kaçınan, hukuku tüm devlet organlarına egemen kılan, Anayasa ve yasalarla kendini bağlı sayan, yargı denetimine açık olan devlettir.

Hak arama hürriyetini düzenleyen Anayasa'nın 36. maddesinin birinci fıkrasında, "Herkes, meşrû vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı mercileri önünde davacı veya davalı olarak iddia ve savunma ile adil yargılanma hakkına sahiptir.” denilerek yargı mercilerine davacı ve davalı olarak başvurabilme ve bunun doğal sonucu olarak da iddia, savunma, adil yargılanma hakkı güvence altına alınmıştır.

Anayasa'nın 38. maddesine göre İse, "Suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar, kimse suçlu sayılamaz. ‘Buna göre; her türlü suçun sanıkları, başta 38. madde olmak üzere Anayasa ve yasaların korumasında olan, suçsuzluk varsayımından yararlanması gereken kişilerdir. Ceza hukukunun temel ilkelerinden olan "Suçsuzluk karinesi", hakkında suç isnadı bulunan bir kişinin, adil bir yargılama sonunda suçlu olduğuna dair kesin hüküm tesis edilene kadar masum sayılması gerektiğini ifade etmekte ve hukuk devleti ilkesinin de bir gereğini oluşturmaktadır. Şu halde, yüklenen suç ne olursa olsun tüm sanıkların suçsuzluk karinesinden yararlanması ve kendini savunabilmesi için her türlü olanağın sağlanması 1992/20,7'. 31.3.1992)

Öte yandan, Anayasa'nın 98.maddesİnde, Türkiye Büyük Millet Meclisinin bilgi edinme ve denetim yolları arasında sayılan ve Başbakan veya bakanlar hakkında bu görevleri sırasında işledikleri İddia edilen suçlarla İlgili "Meclis Soruşturması 9 ' açılmasına dair usul ve esaslar yine Anayasa'nın 100.maddesi ile Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün 107 ilâ 113.maddeleri arasında düzenlenmiştir.

T.B.M.M. İçtüzüğü'nün 107.maddesine göre; "Görevde bulunan veya görevinden ayrılmış olan Başbakan ve bakanlar hakkında Meclis soruşturması açılması, Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının en az onda birinin vereceği bir önerge ile iletilebilir. / Bu önergede; Bakanlar Kurulunun genel siyasetinden veya bakanlıkların görevleriyle ilgili işlerden dolayı hakkında soruşturma açılması istenen Başbakan veya bakanın cezai sorumluluğu gerektiren fiillerinin görevleri sırasında işlendiğinden bahsedilmesi, hangi fiillerinin hangi kanun ve nizama aykırı olduğunun gerekçe gösterilmek ve maddesi de yazmak suretiyle belirtilmesi zorunludur.

Bu bağlamda; 17 Aralık 2013 ve 25 Aralık 2013 gününden itibaren medyaya ve kamuoyuna yansıdığı üzere;

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Narkotik Suçlar Bürosunun

2012/120653 nolu soruşturma dosyası ile hakkında suç örgütü kurmak ve yönetmek, resmi belgede sahtecilik, kaçakçılık, rüşvet alıp vermek ve benzeri suçları işlediği iddia edilen şüpheli Rıza Sarraf ve bu suçlarla bağlantılı olduğu iddia edilen bir kısım şahıslar 17 Aralık 2013 günü gözaltına alınmış, haklarındaki soruşturma halen devam etmektedir. İddia edilen bu eylemlerin İşlendiği tarih itibarıyla, Ekonomi Bakam olarak görev yapan Mersin Milletvekili Mehmet Zafer ÇAĞLAYAN, İçişleri Bakam olarak görev yapan Mardin

Milletvekili Muammer GÜLER ve Avrupa Birliği Bakanı olarak görev yapan İstanbul Milletvekili Egemen BAĞIŞ hakkında, Bakanlık görevini yürüttükleri sırada şüpheli Rıza SARRAF ile bir suç ilişkisine girdiklerine dair iddialar kamuoyu gündeminde yer almıştır.

Yine, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir soruşturma kapsamında 25 Aralık 2013 günü 'Çıkar amaçlı suç örgütü kurmak, yönetmek, örgüte üye olmak, nüfuz ticareti, suçtan kaynaklanan malvarlığını aklama, resmi belgede sahtecilik” iddialarıyla gözaltına alınan ve aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu bazı şüphelilerle; iddia edilen suçların İşlendiği tarih itibarıyla Çevre ve Şehircilik Bakanı olarak görev yapan Trabzon Milletvekili Erdoğan BAYRAKTAR 'm Bakanlık görevini yürüttüğü sırada bu eylemlerin bilgisi dahilinde olduğu iddia edilmektedir.

Bu kapsamda;

I) Ekonomi Eski Bakanı Mersin Milletvekili Mehmet Zafer ÇAĞLAYAN hakkında:

Rıza Sarraftan sağlanan, miktar ve değeri tespit edilemeyen bazı maddi menfaatler karşılığında;

a) Bu şahsın İran'a altın ihracatı yapması işlerinde imtiyaz sağladığı,

b) Gana'dan kaçak yollarla yurda sokulmak İstendiği İddia edilen 1,5 ton altınla ilgili adli ve idari soruşturmaları engelleyerek, altının Dubai'ye çıkışını sağlamaya çalıştığı, İddia edilmektedir.

Yukarıda sayılan ve Ekonomi Eski Bakanı Mersin Milletvekili Mehmet Zafer ÇAĞLAYAN tarafından işlendiği iddia edilen eylemler, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet, 5237 sayılı TCK.nın 204. (Resmi belgede sahtecilik) ve 252.(Rüşvet) maddelerine tekabül ettiğinden, bu iddiaların gerçekliğinin araştırılması ve soruşturulması gereği ortaya çıkmaktadır.

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2) İçişleri Eski Bakanı Mardin Milletvekili Muammer GÜLER hakkında:

Rıza Sarraf'tan sağlanan, miktar ve değeri tespit edilemeyen bazı maddi menfaatler karşılığında;

a) Bu şahsın araçlarına trafikte emniyet şeridini kullanma imtiyazı verdiği ve adı geçen şahıs için koruma polisi görevlendirdiği,

b) Bu şahısla birlikte gözaltına alınan bazı şüphelilerin ve yakınlarının yasaya aykırı olarak İstisnai yoldan Türk vatandaşlığına geçirilmesini sağladığı,

c) Bu şahısla ilgili adli veya istihbari çalışma yapılıp yapılmadığının araştırılması için talimat verdiği,

d) Bu şahsın usulsüzlükleri hakkında basında çıkacak haberlerin engellenmesi için girişimde bulunduğu iddia edilmektedir.

Yukarıda sayılan ve İçişleri Eski Bakanı Mardin Milletvekili Muammer GÜLER tarafından İşlendiği İddia edilen eylemler,5237 sayılı TCK.nın 204.(Resmi belgede sahtecilik), 255.(Nüfuz ticareti), 252.(Rüşvet) ve 285. (Gizliliğin ihlali) maddelerine tekabül ettiğinden, bu iddiaların gerçekliğinin araştırılması ve soruşturulması gereği ortaya çıkmaktadır.

3) Avrupa Birliği Eski Bakanı İstanbul Milletvekili Egemen BAĞIŞ hakkında: Rıza Sarraftan sağlanan, miktar ve değeri tespit edilemeyen bazı maddi menfaatler karşılığında;

a) Bu şahsın turizm belgeli bir otel kiralama girişimi ile yakınlarına vize alınması işleri için aracılık ettiği,

b) Bu şahısla ilgili bir soruşturma olup olmadığı yönünde ilgili kurum ve kuruluşlarda araştırılma yapılmasını sağladığı,

c) Bu şahsın faaliyetiyle ilgili olarak basında haber yapılmasının önlenmesi için girişimlerde bulunduğu iddia edilmektedir.

Yukarıda sayılan ve Avrupa Birliği Eski Bakam İstanbul Milletvekili Egemen BAĞIŞ tarafından işlendiği iddia edilen eylemler, 5237 sayılı TCK.nın 255.(Nüfuz ticareti) ve 252.(Rüşvet) maddelerine tekabül ettiğinden, bu iddiaların gerçekliğinin araştırılması ve soruşturulması gereği ortaya çıkmaktadır.

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4) Çevre ve Şehircilik Eski Bakanı Trabzon Milletvekili Erdoğan BAYRAKTAR hakkında: bir suç örgütünün yönetici ve üyelerinin kendilerine sağlanan ve miktar ve değeri tespit edilemeyen bazı menfaatler karşılığında;

a) Kişiye özel imtiyazlı imar planlarını onaylattıkları,

b) İmar planlarına aykırı olarak yapılan bazı projelerin usulsüzlüklerine göz yumdukları ve denetimlerden sorunsuzca geçmelerini sağladıkları; İddia edilmektedir.

Bu eylemlerin bir kısmının Çevre ve Şehircilik Eski Bakam Trabzon Milletvekili Erdoğan BAYRAKTAR'ın görevde olduğu sırada ve onun bilgisi doğrultusunda gerçekleştirildiği; ayrıca bu Bakanlıktan iş alan bazı şirketlerin yemek işlerinin yakınlarının ortağı olduğu şirketlere verilmesi için tavassut ettiği iddia edilmektedir.

Yukarıda sayılan ve Çevre ve Şehircilik Eski Bakanı Trabzon Milletvekili Erdoğan BAYRAKTAR tarafından işlendiği iddia edilen eylemler, 5237 sayılı TCK.nun 255.(Nüfuz ticareti) ve 257.(Görevi kötüye kullanma) maddelerine tekabül ettiğinden, bu iddiaların gerçekliğinin araştırılması ve soruşturulması gereği ortaya çıkmaktadır.