Dört eski bakan için 'Yüce Divan' oylaması yapacak komisyon toplantıya ara verdi

Dört eski bakanla ilgili olarak Yüce Divan oylaması yapacak olan Soruşturma Komisyonu’nda saat 18.00'a kadar ara verdi. Komisyon toplantısı saat 15.43'te başladı. Önce 14'ten 15'e ertelenen toplantı, daha sonra 15.30’a alınmışı. Ertelemeyle ilgili komisyon üyelerine son dakikada haber verildi. 4 eski bakanın malvarlıklarıyla ilgili MASAK raporuna itirazı Komisyon’da yeniden incelenecek.

17-25 Aralık operasyonlarının yıldönümünde gözler, TBMM Soruşturma Komisyonu’nun AKP’li eski bakanlar Erdoğan Bayraktar, Zafer Çağlayan, Egemen Bağış ve Muammer Güler hakkında bugün yapacağı oylamaya çevrildi.

Saat 15’te yapılması beklenen komisyon toplantısı, 15.30’a alındı. Ertelemeyle ilgili komisyon üyelerine son dakikada haber verildi. Toplantı 13 dakika gecikmeli olarak 15.43'te başladı.

Komisyonun MHP’li üyesi Mesut Dedeoğlu, “AKP, bu oylamanın zamana yayılması için elinden geleni yapıyor” dedi.

Komisyondaki saat ertelemesinin Meclis Genel Kurulu’ndaki bütçe görüşmelerini gölgelememe gerekçesiyle yapılmadığı öğrenildi.

AKP kanadında komisyondan “Yüce Divan’a sevk” yönünde çıkacak bir sonucun bütçe görüşmelerine damgasını vuracağı uyarısında bulunulduğu öğrenildi.

Toplantıda önce usul tartışması yapılarak bakanlarla ilgili oylamanın nasıl yapılacağına karar verilecek. Muhalefet suçlarla ilgili ayrı ayrı oylama yapılmasına karşı çıkıyor.

AKP’nin 76 vekille verdiği önerge doğrultusunda yapılacak oylama, 4 eski bakanla ilgili 11 suçlama için yapılacak.