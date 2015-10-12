Davutoğlu: Şırnak'taki o sürükleme görüntüleriyle ilgili iki polis görevinden alındı

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Şırnak'ta öldürülen Hacı Lokman Birlik'in bedeninin yerlerde sürüklenerek videoya çekilmesine ilişkin olarak "iki polisin görevden alındığını" açıkladı. "Güvenlik güçlerimizin intikam hissiyle hareket ettiği algısını yerleştirmek, bize yapılacak en büyük kötülüktür" diyen Davutoğlu, "Soruşturma yürüyorsa, tamamlandığında gereği yapılır" ifadesini kullandı.

NTV canlı yayınında konuşan Davutoğlu'nun açıklamalarından ilgili bölümler şöyle:

Şırnak'taki görüntüler sonrası gerekli tahkikatın hemen yapılmasını söyledim. Sorumlusu kimse gereken yapılacak. Dün tahkikat sonuçlandı. İki görevli, bu videoyu çektiği, bu davranışı sergilediği, terör operasyonlarının meşruiyetine gölge düşürdüğü için iki polis görevden alındı.

Tahkikat sürecek. Devletin demokratik hukuk kuralları içinde yürüttüğü operasyonlara gölge düşürmek, Türkiye’de hukuk devleti dışına çıkıldığı intibaını vermek, güvenlik güçlerimizin intikam hissiyle hareket ettiği algısını yerleştirmek, bize yapılacak en büyük kötülüktür. Bütün güvenlik bürokrasisi aynı konuda birleşmişti. Hepsi, şu ana kadar “Biz gücümüzü demokrasiden alıyoruz, bu bilinçli bir tavırdır, buna karşı aynı netlikte davranmamız lazım” demişti. Soruşturma yürüyorsa, tamamlandığında gereği yapılır. Bütün bu operasyonların hukuk devleti çerçevesi içinde olması lazım.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da "İncelenmeli" demişti

"Olayın ayrıntılarını bilmiyorum" diyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da, "Çeken kim, çekilen kim, tabii ki incelenmeli. Devletin polisi öyle bir şey yapmışsa, elbette ki yapılan yanlıştır. Öyle bir şey olmamalı" ifadesini kullanmıştı.