AKP'li Ensarioğlu: Şırnak’taki ceset sürükleme görüntüsü kabul edilemez, zararı AK Parti görecek

AKP MKYK üyesi ve Diyarbakır Milletvekili adayı Galip Ensarioğlu, Şırnak'ta öldürülen ve bedeni yerlerde sürüklenen Hacı Lokman Birlik için "Bu görüntüler kabul edilebilir ve affedilebilir bir şey değil" dedi. Ensarioğlu, "Soruşturma başlatıldı, bunların takipçisiyiz. Hiç bir şekilde müsamaha edilemez. Çünkü, bundan en büyük zararı da bugün iktidarda olan AK Parti görecektir. Buna müsade etmeyiz" dedi.

Diyarbakır’da seçim çalışmalarını yürüten Ak Parti MKYK üyesi ve Diyarbakır 1’inci sıra Milletvekili adayı Galip Ensarioğlu, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Şırnak’ta polise roket atarken öldürülen ve daha sonra cesedi polis aracına bağlanarak sürüklenen Hacı Lokman Birlik ile ilgili yayınlanan görüntü ile ilgili soru üzerine Ensarioğlu şunları söyledi:

"Şırnak’taki görüntü kabul edilebilir ve affedilebilir bir şey değil. Ölen şahıs kim olursa olsun, ölünün bedeni üzerinde asla bu yapılamaz ve kabul edilemez. Ben görüntüleri izledim, görüntüler polis aracının içinden çekilmiş ve çeken yaymış. Yani bunu yapan çekmiş ve çektikten sonrada yaymış, bu algı operasyonudur. Sayın Başbakan en sert şekilde eleştirdi ve soruşturma başlatıldı. Gereken neyse yapılır. Yani bu yanlışı yapanın gerek kasıtlı, gerek kasıtsız hangi amaçla yapılırsa yapılsın gereği yapılır. Soruşturma başlatıldı. Ancak, yani burada sadece tuzaklanmış olabileceğine dair ölen kişinin, PKK’lının bir kaç metre sürüklenmesi ve o tuzağın ortaya çıkarılması bahanesiyle aracın arkasına bağlanıp, çekilip görüntülerinin yayınlanması hiç bir şekilde kabul edilebilir değil, manidardır ve gerekenin de yapılması gerekir."

"Polisi roketatar ile öldürenler benzin döküp defalarca yaktılar"

Galip Ensarioğlu, Şırnak’taki görüntünün seçime 25 gün kala AKP’yi hedefe koyup bunun siyasetinin yapılmasını da asla kabul etmeyeceklerini kaydederek şöyle konuştu:



"Onu derseniz geçen hafta Silvan’da, Diyarbakır Çermikli polisi roketatar ile öldürenler, daha sonra kepçenin içerisinde benzin döküp defalarca yaktılar ve Çermikli hemşerimiz bir avuç küle dönüştü. Ölmüştü roketle ölmüştü, çekim yapılıyordu, bu çekimler elimizde bunu yayınlayamayız. Defalarca benzin görütülüp üzerine dökülüyor ve tekrar tekrar yakılıyor.

"O görüntüden en büyük zararı AK Parti görecek"

Yani kalkıp kim kime insanlık dersi verecek. Her türlüsünü reddediyor ve lanetliyoruz. Gerek Varto’da öldürülen PKK’lının çıplak bedeninin teşhir edilmesi, gerekse Şırnak’ta öldürülen şahsın iple çekilmesi kabul edilebilir değil, hepsi hakkında soruşturma başlatıldı, bunların takipçisiyiz. Hiç bir şekilde müsamaha edilemez. Çünkü, bundan en büyük zararı da bugün iktidarda olan parti AK Parti görecektir. Buna müsade etmeyiz."

YSK’nın sandık kararını eleştirdi

YSK’nın sandık birleştirilmesini reddeden kararını da değerlendiren Ensarioğlu, sandıklar ile ilgili teklifin Kaymakamlıklar tarafından yapıldığını ve kabul ile ret kararlarının yine ilçe seçim kurulundaki hakimler tarafından verildiğini hatırlattı. YSK’nın birleştirilme kararlarını kabul etmediğini söyleyen Ensarioğlu şöyle dedi:

"Burası hukuk devletidir, bunlara saygı duyarız, yeter ki, yargıçlar kararlarını verirken, hissi ve siyasi davranmasınlar. Eğer siyasi davranmışlarsa kötü. Çünkü, yarın sıkıntılı bölgelerde eğer oylarını kullanırken vatandaşın başına bir şey gelirse, bunun sorumlusu o kararı verenler olacak. Vatandaş gelip özgürce oyunu kullanacak, iradesi sandığa yansıyacak ama sandık başında ne olur orasını bilemeyiz."

"Türkiye, Rojava'nın kurtulmasına vesile olmuştur"

Ensarioğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın PYD’yi Terör örgütüolarak gördüğünü açıklaması ile ilgili değerlendirme yaparken şunları kaydetti:

"Türkiye, Rojava’da IŞİD ile savaşan bin 600 PYD’linin tedavisini yapmıştır. 3 bin 200 kamyon gıda yardımı yapmıştır Rojava’ya savaş sürerken. Ve daha sonra Peşmerge ve ÖSO’nun ağır silahlarla Rojava’ya geçişini sağlamıştır ve Rojavayı özgürleştirmiştir. Türkiye Rojava’nın kurtulmasını vesile olmuştur. Ama yaratılan algı tam tersi. Şimdi bile Dicle Üniversitesinde yatan yaralı Rojava’lılar var, bütün hastanelerde var. Türkiye’nin yaptığı budur. Ama, eğer siz bugün burada devam eden savaşın parçası haline getirirseniz ve oradan savaşı buraya taşıyarak çözümü barışı inşa etmek yerine bu işe vesile kılarsanız tabi ki değerlendirmeler farklı olur. Ama Suriye’de bugün bütün dünyanın emperyalist güçleri ve bu güç blokunun üyeleri savaşıyor. Suriye’de artık Suriye halkının savaşı olmaktan çıkmış bu savaş artık."