Galip Ensarioğlu: Şırnak'taki cenazeyi 'paralel yapı' sürükledi

AKP MKYK üyesi ve Diyarbakır milletvekili adayı Galip Ensarioğlu, Şırnak’ta Hacı Lokman Birlik’in cenazesini sürükleyerek işkence edilmesiyle ilgili olarak "Bu görüntü de, Muş’un Varto ilçesindeki çıplak PKK’lı işi de 'paralel yapı'ya ait" dedi. Muş'un Varto ilçesinde öldürülen PKK üyesi Kevser Eltürk'ün (Ekin Wan) cenazesi de soyularak sokağa atılmıştı.

Star'a konuşan Ensarioğlu, "Cenazeyi hem yerde sürüklediler, hem de görüntü çekip yaydılar. Siyasette çöküşe geçen HDP’ye alan açmak için yapıyorlar” dedi.

Star gazetesinin bugünkü (8 Ekim 2015) nüshasında yayımlanan haber şöyle:

Paralel Yapı, 1 Kasım seçimlerinde AK Parti’nin iktidara gelememesi, HDP’nin de yüzde 10 seçim barajını aşması için çalışmalarını sürdürüyor. Bunun için her yolu deneyen Paralel Yapı, Şırnak’ta ortaya çıktı. Hendek kazanlara müdahale eden güvenlik polislerle girdiği çatışmada öldürülen PKK’lı Hacı Lokman Birlik’in cenazesi zırhlı aracının arkasına iple bağlanarak yerde sürüklendi. Bu görüntü her kesimde hukuk dışı olarak yorumlandı. HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ise Twitter hesabından “Fotoğrafa iyi bakın, kimse unutmasın biz de unutmayacağız” diye yazdı.

HDP’ye bu propagandayı yaptıran fotoğrafın hikayesiyle ilgili konuşan AK Parti MKYK üyesi ve Diyarbakır Milletvekili 1. sıra adayı Galip Ensarioğlu, “Bu görüntü de, Muş’un Varto ilçesindeki çıplak PKK’lı işi de Paralel Yapı’ya ait” dedi. Paralel Yapı’nın HDP ile iş birliği içinde olduğunu söyleyen Ensarioğlu, “Bu sebeple HDP’nin kan siyaseti bölgede oy kaybettirince onlar da bu yola başvuruyorlar. PKK’yı mazlum gösterip HDP’ye oy kazandıracak hamleler yapıyorlar. Bu görüntüler araç içinde çekilmiş. Savunmaları ‘Bomba araması yapıyorduk’ şeklinde. Bir insanın ruhu bedeninden ayrılınca cenazesine saygı gösterilir öyle araba ile çekilmez” diye konuştu. Bu görüntünün oluşmasının da, yayılmasının da Paralel Yapı’nın işi olduğunu dile getiren Ensarioğlu, “HDP ile Paralel Yapı bu noktada algı propagandası için birlikte çalışıyor. Amaçları AK Parti’nin zarar görmesini sağlamak. Bu işin takipçisi olacağız” dedi.

Polis için de unutmayacağız diyor mu?

Galip Ensarioğlu, Selahattin Demirtaş’a seslenerek, Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde PKK’nın açtığı hendeği kullandığı kepçeyle kapatırken, teröristlerin attığı roketle önce şehit ettikleri, ardından da yaktıkları polis memuru Ali Öztürk için de unutmayacağız deyip demeyeceğini sordu. Ensarioğlu, “Silvan’da, Diyarbakır Çermikli polisi roketatar ile öldürenler, daha sonra kepçenin içerisinde benzin döküp defalarca yaktılar ve Çermikli hemşerimiz bir avuç küle dönüştü. Ölmüştü roketle ölmüştü, çekim yapılıyordu, bu çekimler elimizde bunu yayınlayamayız. Defalarca üzerine benzin dökülüyor ve tekrar tekrar yakılıyor. Yani kalkıp kim kime insanlık dersi verecek. Her türlüsünü reddediyor ve lanetliyoruz” ifadelerini kullandı.