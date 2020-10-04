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Davutoğlu'ndan AYM açıklaması: Bunların tek bildiği şey kapatmak, AYM bir hükümet sistemi kurumu değil

Bahçeli Anayasa Mahkemesi'nin yeniden yapılandırılması gerektiğini savunmuştu. 

04 Ekim 2020 18:00

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Anayasa Mahkemesi'nin yeniden yapılandırılmasına yönelik çağrısına, "Bunların bildiği tek şey kapatmak, Türkiye’yi içe kapat, üniversite kapat, baro kapat, Tabipler Birliği’ni kapat. Arada bir kafalarına yatmayan demokratik kararlar çıktığı için, Anayasa Mahkemesi'ne bile tahammülleri yok. AYM bir hükümet sistemi kurumu değil ki, bir yargı ve adalet kurumu" dedi.

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