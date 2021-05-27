Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Rize ziyaretindeki gerginliğe ilişkin olarak, "Yine dua et ki gelin hanıma çok ileriye gitmeden ders verdiler. İkizdere yetmedi, Çayeli'ne gittin. Orada da gerekeni yaptılar. Bunlar daha iyi günler, daha neler olacak neler…” açıklaması yapmasına tepki gösterdi. Davutoğlu, "Erdoğan, Akşener’i hedef göstererek tüm muhalefeti açıkça tehdit etmiştir" düşüncesini dile getirdi.

Davutoğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sayın Erdoğan, Sayın Akşener’i hedef göstererek tüm muhalefeti açıkça tehdit etmiştir. AyrıcaTBMM’de yaptığımız açıklama sırasında sergilenen tutum ve baskı konusunda destek veren siyasilere ve basına teşekkür ediyorum.Gelecek Partisi olarak doğru bildiğimiz yolda cesurca ilerliyoruz" ifadesini kullandı.

TIKLAYIN | Davutoğlu: 'Temiz Siyaset Hareketi'ni başlatıyoruz; illegal yapıların bağlantılarının yok edilmesi için 'temiz eller' operasyonu başlatılmalıdır

Erdoğan ne demişti?

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İyi Parti grup toplantısında "Ben Rize'nin geliniyim" diyen Meral Akşener'in Rize İkizdere ilçesinde yaptığı esnaf ziyaretinde yaşananları hatırlatarak, "Yine dua et ki gelin hanıma çok ileriye gitmeden ders verdiler. İkizdere yetmedi, Çayeli'ne gittin. Orada da gerekeni yaptılar. Bunlar daha iyi günler, daha neler olacak neler..." ifadelerini kullandı.

TIKLAYIN | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Akşener'e: Gelin Hanım dua et ki, Rize'de çok ileriye gitmeden ders verdiler, bunlar iyi günler, daha neler olacak neler...

TIKLAYIN | Erdoğan'dan Bakan Soylu'ya destek: Terör örgütleri gibi, suç örgütleriyle mücadelesinde de İçişleri Bakanımızın yanındayız

TIKLAYIN - Meral Akşener "iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistem" ilkelerini açıkladı: Tarafsız Cumhurbaşkanı, çoğulcu demokrasi, güçlü Meclis