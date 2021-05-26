Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Akşener'e: Gelin Hanım dua et ki, Rize'de çok ileriye gitmeden ders verdiler, bunlar iyi günler, daha neler olacak neler...

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İyi Parti grup toplantısında "Ben Rize'nin geliniyim" diyen Meral Akşener'in Rize İkizdere ilçesinde yaptığı esnaf ziyaretinde yaşananları hatırlatarak, "Yine dua et ki gelin hanıma çok ileriye gitmeden ders verdiler. İkizdere yetmedi, Çayeli'ne gittin. Orada da gerekeni yaptılar. Daha neler olacak neler..." ifadelerini kullandı.

TIKLAYIN - Akşener'den kendisine "Bunlar daha iyi günler" diyen Erdoğan'a yanıt

TIKLAYIN - Erdoğan'ın Akşener'e "Bunlar daha iyi günler" sözlerine tepki yağdı: "Anlaşılan Rize'deki provokasyon 'şahsımın' bilgisi dahilinde olmuş"

AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, partisinin 26 Mayıs 2021 tarihli grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Meral Akşener'in Rize'nin İkizdere ve Çayeli ilçelerinde gerçekleştirdiği esnaf ziyareti sırasında yaşanan gerginliğe işaret eden Erdoğan, "Terörle, çetelerle, suç örgütleriyle mücadelede elde edilen bu başarılar birilerini rahartsız etmiştir. Gelin hanım Netanyahu’nun yanına koyuyor uzonun ardından da Rize’ye gidiyor. Gelin hanıma gayet güzel ders veriliyor. Yine dua et ki gelin hanıma çok ileriye gitmeden ders verdiler. İkizdere yetmedi, Çayeli'ne gittin. Orada da gerekeni yaptılar. Daha neler olacak neler... Bunlar iyi günler. Bu ülkede ahde vefa diye bir şey var. Eğer ahde vefa olmazsa bu millet affetmez. Bizler hep bu ülkede gerçekten saygıya dayalı bir siyasetin yanında olduk, bunun çalışmasını yaptık." diye konuştu.

Ne olmuştu? İyi Parti lideri Meral Akşener, Rize'nin İkizdere ilçesinde esnaf ziyareti yaptığı sırada, bir grubun tepkisi ile karşılaşmış ve tepki gösteren grupla partililer birbirinin üzerine yürümüştü. İlçeden ayrılan Akşener İkizdere'nin ardından Çayeli'ne gitmiş ve burada da bir grubun tepkisiyle karşılaşınca, ziyaretini yarıda kesip Trabzon'a hareket etmişti. Akşener, grup toplantısında yaşananları, "Benim sözlerimi çarpıtıp buradan yol olur mu diyorlar. Varsın desinler, bazen bu tür siyasi 'işler' olur. Bunu yaparken Rizeli kardeşlerimi zan altında bırakmaya cüret etmelerini kabul etmem. Bana Türkiye'nin hiçbir yerinde zarar gelmez, ben Rize'nin geliniyim. Bana oradan hiç zarar gelmez." şeklinde değerlendirmişti.

TIKLAYIN | Erdoğan'dan Bakan Soylu'ya destek: Suç örgütleriyle mücadelesinde de yanında olduk, yanında olacağız

TIKLAYIN | Meral Akşener'in İkizdere ve Çayeli ziyaretinde gerginlik: Esnaf ziyaretini iptal ederek ilçeden ayrıldı

TIKLAYIN | Meral Akşener "iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistem" ilkelerini açıkladı: Tarafsız Cumhurbaşkanı, çoğulcu demokrasi, güçlü Meclis