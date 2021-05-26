Erdoğan'dan Bakan Soylu'ya destek: Terör örgütleri gibi, suç örgütleriyle mücadelesinde de İçişleri Bakanımızın yanındayız

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in hakkında iddialarda bulunduğu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya desteğini açıkladı. Erdoğan, "Terör örgütleri gibi, suç örgütleriyle mücadelesinde de İçişleri Bakanımızın yanındayız. Hedefin İçişleri Bakanımız değil büyük ve güçlü Türkiye’nin inşası gayretleri olduğunu anlamak için kullanılan araçlara ve onları kullananların siluetlerine bakmak yeterlidir." dedi. Erdoğan, "Binali Yıldırım arkadaşımızın oğlu üzerinden hedefe alınması asıl hedefi gösteren bir başka işaret" değerlendirmesini yaptı.

"Daha neler olacak, bunlar iyi günler"

Erdoğan grup toplantısında, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener için "Bay Meral", CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik ise "Bayan Kemal" ifadelerini kullandı. Akşener'in Rize ziyaretinde yaşanan gerginliğe de değinen Erdoğan, "Dua et ki gelin hanım çok ileri gitmeden ders verdiler. Bu da Rizelinin adabını gösterir. Trabzona gitmeye kalktın. İş meydana çıkmadan Ankara'ya döndün. Bu daha bir, daha neler olacak neler. Bunlar iyi günler, her şeyden önce bu ülkede ahde vefa denilen bir şey vardır" diye konuştu.

Muhalefetin erken seçim çağrılarına Erdoğan, "Boşuna uğraşmayın, seçim 2023'te" yanıtını verdi.

Erdoğan konuşmasında şunları kaydetti: "Bir ayı aşkın aranın ardından sizlerle yeniden bir araya gelmenin bahtiyarlığı içindeyim. Ramazan ayı ve Ramazan Bayramını geride bırakıp, Kurban Bayramı'nın heyecanını yeniden duymaya başladık. Yaklaşık 14 aydır devam eden salgın sürecinde milletimizin sağlığını, güvenliğini, aşını ve işini korumak için devletimizin tüm imkânlarını seferber ettik.

"Türkiye'nin 2021 büyüme oranının, tahminlerin çok ötesinde gerçekleşeceğine yürekten inanıyorum"

Pek çok ülkenin aksine kamu güvenliğini tehdit edecek bir olumsuzlukla karşılaşmadık. Vatandaşlarımızı ve esnaflarımızı yalnız bırakmadık. Merkezi yönetim bütçesinden ilaç, tıbbi malzeme, sağlık personeline ek ödeme gibi kalemler için yaptığımız harcamalar yıl sonunda 104 milyar lirayı bulacak. 645 bin emeklimizin maaşını 1500 TL'ye çıkardık, bayram ikramiyelerini de 1100 TL'ye yükselttik. Vergi indirimleriyle devletin 26 milyar lirayı bulan alacağından vazgeçtik. 7 milyon haneye çeşitli defalar nakit yardımı gerçekleştirdik. Şu ana kadar saydığım ödemelerin tutarı Haziran sonu itibariyle 181 milyar liraya ulaşacaktır. 400 bin firmanın, 8 milyon vatandaşın, 848 bin esnafın faydalandığı kredilerin toplamı 315 milyar lirayı geride bırakmıştır. Ertelenen borçların yıl sonunda 219 milyar lirayı bulacaktır.. Salgından etkilenen tüccar, sanayici için nefes kredisi için de çalışmalara başlandı. Çiftçilerimiz için de sezonu açılan hububat ve bakliyat alım fiyatlarını ilan ettik. Bakliyatta alım fiyatını kırmızı mercimekte 5 bin liraya, nohutta 4 bin 50 TL'ye çıkardık. Çayda kilo fiyatını 4 TL olarak belirledik. Salgının başından bu yana 661 milyar liralık kaynakla milletin her kesiminin yanında olduğumuzu gösterdik. Türkiye'nin 2021 büyüme oranının, tahminlerin çok ötesinde gerçekleşeceğine yürekten inanıyorum.

"Kimin terör örgütleriyle, kimin suç çeteleri ile yeminli Türkiye düşmanları ile yürüdüğünü memleketimiz görüyor"

AK Parti olarak en büyük başarımız hükümetlerimiz döneminde çalışacakları iş sağlamak olmuştur. Son dönemde ülkemizdeki güven ve istikrar iklimini hedef alan saldırıların gerisinde insanımızın elindeki bu büyük imkanı alarak gençlerimizi karamsarlığa sürükleme olduğu açıktır. Oyunları, tuzakları bozacağız. Bu sinsi operasyonu akamete uğratacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Sadece hakka ve hakikate bakarak yolumuza devam edeceğiz. Kimin terör örgütleriyle, kimin suç çeteleri ile yeminli Türkiye düşmanları ile yürüdüğünü memleketimiz görüyor. Biz birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sahip çıktığımız müddetçe, hiçbir senaryo ülkemizi hedeflerine ulaşmaktan alıkoyamaz, milletimizle aramızdaki uhuvveti bozamaz.

"Benim üniversiteye girdiğim dönemde üniversiteye girme şansı 10'da birdi"

Türkiye'yi siyasetten teröre kadar her alanda ağır maliyetleri olan 1990'lı yılların istikrarsızlık dönemi 3 Kasım 2002 seçimleri ile sona ermiştir. Milletimiz AK Parti'yi iktidara getirerek yeni bir dönemin perdelerini açmıştır. Benim üniversiteye girdiğim dönemde üniversiteye girme şansı 10'da birdi. Şimdi bu 10'da 10'a yükseldi. Eğitim yolculuğu bitmeyen ve bitmeyecek olan bir mücadeledir. Şehir hastanelerimiz salgın döneminde adeta destan yazan kurumlar haline dönüştü. Adalet insanın en çok hassasiyet gösterdiği konudur. Adaletin temelinde dışa bağımlılığı kaldırma vardır. Bağımsız ve tarafsız yargı da adaletin temelidir. Vesayete selam duran, darbelerin, darbe girişimlerinin aparatı olan, vicdanını ve aklını kiraya veren bir yargı, dışa bağımlıdır. Biz işte buna son verdik.

HSK seçimleri

Geçmişte belli bir ideolojiye hizmet eden Hâkimler ve Savcılar Kurulları'nı önce vesayet güçlerinin ardından FETÖ'nün yargıyı araçsallaştırdığı dönemlerin ağır tecrübelerini hep birlikte ağır bedeller ödeyerek yaşadık. Bugün aynı kurulda milletin seçtiği Cumhurbaşkanı ve vekillerin seçtiği üyeler var. Dün seçim gerçekleştirildi. Kurula üye seçilmesinde uzlaşmayı sağlayan siyasi partilere teşekkür ediyorum. Bu uzlaşma yeni anayasa çalışmaları içinde ümit vericidir.

Yeni anayasa açıklaması

Siyaset kurumunun, demokrasimizin kazanımlarını ve milli iradeyi siyasi tarihimize mühürleyecek yeni bir Anayasa yapacağına inanıyorum. İnşallah, yeni Anayasa da milletin vicdanından, milletin kanaatinden çıkacak; yarınlarımıza, gelecek nesillere bırakacağımız en değerli miras olacaktır.

"4. yargı paketi de yakında Meclis'e sunulacak"

1. yargı paketi ifade özgürlüğünün güvencesini arttıran değişiklikler yapmıştık. 2. yargı paketinde infaz aşamasına ilişkin çözüm bekleyen konuları ele almıştık. 3. yargı paketinde hukuk davalarında yargılamanın daha etkin yürütülmesine ilişkin reformlar yapmıştık. E-duruşma uygulaması salgın sürecinde yargının işleyişine büyük kolaylık sağlamıştır. Reform çalışmalarımızın yeni halkasını oluşturan 4. yargı paketi de yakında Meclisimize sunulacak. Bu paketle idari yargıda vatandaşın işini kolaylaştıran, ceza yargılamasında güvenceleri artıran çok önemli yenilikler getiriliyor. Hemen ardından beşinci yargı paketi için kolları sıvıyoruz. Hemen ardından 5. yargı paketi için kolları sıvıyoruz. amacımız 15 Temmuz'da milletin yazdığı destanı hukukla taçlandıran yargının daha iyi işlemesidir.



TIKLAYIN | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Akşener'e: Gelin Hanım dua et ki, Rize'de çok ileriye gitmeden ders verdiler, bunlar iyi günler, daha neler olacak neler...



"Terör örgütlerinin, suç çetelerinin cirit attığı Türkiye'yi güvenli bir ülke haline getirdik"

İktidara geldiğimizde emniyet konusunda tarihi başarılara imza attık. Terör örgütlerinin, suç çetelerinin cirit attığı Türkiye'yi güvenli bir ülke haline getirdik. Terör meselesini ülkemizin gündeminden çıkarmak için dünyada tecrübe edilmiş tüm yolları denedik. Çözüm süreci diye hafızalara kazınan yöntemle terör örgütlerini suhuletle sınırlarımızdan çıkarmanın yollarını aradık. PKK'nın bu yaklaşımını kendi emelleri için kullandıklarını görünce de teröristlerin başını ezmekte tereddüt etmedik. FETÖ'yü devlet ve toplum hayatımızdan kazıyıp atmak için yoğun çaba harcıyoruz. İrili ufaklı pek çok terör örgütünü eylem yapamaz hale getirdik. Suç örgütlerine karşı da tavizsiz bir mücadele yürüttük.

"Sözde babaların racon kestiği Türkiye’yi, hukuktan başka yöntemlerin geçerli olmadığı bir seviyeye getirdik"

Geçmişte etki sahibi olan suç örgütlerini 19 yıl boyunca ellerindeki imkânları alarak birer birer çökerttik. Bir dönem ülkenin dört bir yanında türemiş, kerameti kendinden menkul, cafcaflı lakaplarla anılan sözde babaların racon kestiği Türkiye’yi, hukuktan başka yöntemlerin geçerli olmadığı bir seviyeye getirdik. Uyuşturucu suçları ile mücadele ederken kimsenin gözünün yaşına bakmadık. Dünyada uyuşturucu suçlarına en ağır ceza verilen ülkelerin başında geliyoruz. Sadece son 3.5 yılda 750 bine yakın uyuşturucu suçu şüphelisi gözaltına alınmıştır. Organize suç örgütlerine karşı 5 yılda 21 binden fala kişi gözaltına alınmış, 8 bine yakın kişi tutuklanmıştır. Kaçakçılık operasyonlarında da tarihi rekorlar kırılmıştır. Suç sayıları azalırken suçların aydınlatılma oranları da giderek yükselmektedir. Terörle, suç örgütleriyle mücadelede elde ettiği başarılar birilerini de rahatsız etmiştir.

"Daha neler olacak neler, bunları iyi günler"

Gelin Hanım beni Netanyahu'nun yanına konuyor sonra da memleketim Rize'ye gidiyor. Nerede nasıl adım atılacağını çok iyi bilmek lazım. Burası Rize, sen gidip Rize'nin uşağına bu şekilde hakaret edip, bebek katillerinin yanına koymaya kalkarsan yapılacak budur. Dua et ki gelin hanım çok ileri gitmeden ders verdiler. Bu da Rizelinin adabını gösterir. Trabzona gitmeye kalktın. Meydana çıkmadan Ankara'ya döndün. Bu daha bir, daha neler olacak neler. Bunlar iyi günler, her şeyden önce bu ülkede ahde vefa denilen bir şey vardır. Ahde vefa olmazsa bu millet affetmez. bu ülkede gerçekten saygıya dayalı bir siyasetin yanında olduk.

"İçişleri Bakanımızın yanındayız"

Ülkede mikserler var. İçişleri Bakanımız Soylu'yu hedef alan saldırıların gerisinde ülkedeki huzur ikliminden duyulan rahatsızlık var. Terör örgütleri gibi suç örgütleriyle mücadelesinde de İçişleri Bakanımızın yanında olduk, yanındayız ve yanında olacağız.

Binali Yıldırım'a destek

Binali Yıldırım arkadaşımızın oğlu üzerinden hedefe alınması asıl niyeti gösteren bir başka işarettir. Bu tezgahı da Allah'ın izniyle bozacağız. Buradan sesleniyorum Bay Kemal, Bay Meral size buradan ekmek çıkmaz, boşuna uğraşmayın. Suç çetelerinin mensuplarını dünyanın neresine kaçarlarsa kaçsınlar takip ediyoruz.

"Geçmişten bugüne hiçbir itham, iddia ortada bırakılmayacak, tüm yalanlar ortaya dökülecektir"

Bu suçluları da ülkemizde getirip yargıya teslim edene kadar peşlerini bırakmayacağız. Gereken cevaplar muhatapları tarafından verilmiştir. Esasen suç örgütünün mensuplarına gereken cevaplar muhatapları tarafından verilmiştir. Tarafların başvuruları üzerine gereken tahkikatlara başlamıştır. Geçmişten bugüne hiçbir itham, iddia ortada bırakılmayacak, tüm yalanlar ortaya dökülecektir. Türkiye’nin demokratik bir hukuk devleti olduğundan hiç kimsenin şüphesi olmasın.

Bugün kılıktan kılığa girerek aslında dünün tekrarından başka bir şey yapmıyor. Suç örgütleri mensuplarını kullanarak devleti ve siyaseti dizayn etmek isteyenlere aradıkları fırsatı vermeyeceğiz. Eski Türkiye’nin hastalığı olan siyaseti ve toplumu suç çeteleri, medya mecraları düzenleme gayretlerinin yeniden hız kazandığını görüyoruz.

"E rken seçim teranesi tutturanların sufleyi nereden aldıkları ortada"

Çukur eylemleriyle elde edemedikleri neticeye terör koridoru kurarak ulaşma hayallerini gerçekleştirdiğimiz harekatlarla başlarına yıktık. Ülkemiz tarihinin her döneminde uluslararası operasyonlar maruz kalmıştır. Bu defa da ülkemizi suç örgütleri üzerinden hem içeride hem uluslararası kıskaca alma peşindeler. Ortada makul, mantıklı hiçbir sebep olmadığı halde, erken seçim teranesi tutturanların sufleyi nereden aldıkları ortadadır.

"Boşuna uğraşmayın, seçim Haziran 2023"

Boşuna uğraşmayın, seçim Haziran 2023'tür. Seçimin 2023'te yapılacağını defalarca tekrarlamış olmamıza rağmen, erken seçim teranesi tutturanların sufleyi nereden aldıkları açık.

"Bugün suç çetelerinden medet umacak kadar çapsız, ilkesiz bir muhalefet anlayışı var"

Bugün suç çetelerinden medet umacak kadar çapsız, ilkesiz bir muhalefet anlayışı vardır. Kendini kullandırmaya, ülke düşmanlarının değirmenine su taşımaya bu kadar gönüllü bir muhalefetin olduğu yerde terör örgütlerine de çetelere de gün doğuyor. Milletimizin her bir ferdinin hakkını, hukukunu nasıl gözettiysek inşallah yarın da aynı şekilde halkımızın emrinde çalışmayı sürdüreceğiz.

"CHP Genel Merkezi tacizcilerin, onları koruyanların işgali altında"

Geçenlerde malum bir tane CHP'linin yargı tarafından nasıl bir cezaya çarptırıldığı taciz sebebiyle malum. Bunu biz söylemiyoruz, her türlü medyada yerini aldı. Burayı Bayan Kemal'in iyi dinlemesi lazım. CHP Genel Merkezi tacizcilerin, onları koruyanların işgali altındadır. Tecavüzcülerin, onları koruyanların, hırsızların, onları koruyanların işgali altındadır. Terör örgütlerinin siyasi uzantılarının işgali altındadır. Şu anda CHP Genel Merkezi, suç örgütlerine payandalık yapanların işgali altındadır. Milleti İttifakı adı altında CHP ile yol yürüyen herkes de bu utanç tablosunun ortağıdır.

Bizim icraatlarımıza onların hayalleri bile yetişemez. Önceki gün ülkemizi ziyaret eden Polonya Cumhurbaşkanı ile verimli bir görüşme gerçekleştirdim. Savuna sanayinde işbirliğinin verimli sonuçlarının ortaya çıktığını görüyoruz. Türkiye, Polonya ile İHA'ların satışı konusunda anlaşma imzalamıştır. Bu anlaşma Türkiye'nin NATO ve AB üyesi bir ülkeye yaptığı ilk yüksek teknolojiye sahip İHA satışı olması açısından da çok önemlidir.

" SİHA’larımızı inşallah 2023 yılında semalarımızda uçurmayı planlıyoruz"

SİHA’larımızı inşallah 2023 yılında semalarımızda uçurmayı planlıyoruz. Kim ne verir, ne yapar öyle bir derdimiz yok. Önümüzün kesilmeye çalışılması doğru yönde ilerlediğimizin işaretidir. Tek muhatabımız milletimizdir.

"AK Parti üzerinden Türkiye'ye operasyon çekmeye çalışanları milletimiz çok iyi görüyor"

AK Parti üzerinden Türkiye'ye operasyon çekmeye çalışanları milletimiz çok iyi görüyor, tanıyor ve defterine yazıyor. Bu yolculukta AK Parti Cumhur İttifakı ile inşallah ülkemizin geleceğini nakış nakış işleyecektir. Dün başaramayacaksınız demiştik, bugün de başaramayacaksınız diyoruz. Milletimiz günü saati geldiğinde tıpkı FETÖ gibi, DEAŞ gibi bugün de operasyon aygıtlarına hak ettiği dersi verecektir. Yeter ki biz hayallerimizle milletimizden ayrı düşmeyelim. Biz doğru olalım, eğri zaten belasını bulur. İşgalcilere eyvallah etmeyen Türkiye bu oyunu da bozacaktır."