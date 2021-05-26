Davutoğlu: 'Temiz Siyaset Hareketi'ni başlatıyoruz; illegal yapıların bağlantılarının yok edilmesi için 'temiz eller' operasyonu başlatılmalıdır

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Meclis önünde yaptığı açıklamayla "Biz beyaz gömleklerimizle birlikte 'Temiz Siyaset Hareketi'ni başlatıyoruz. Geleceğimiz bugünlerden çok daha parlak olacaktır. Bu ülkenin bir karış toprağını, herhangi bir makamını, kurumunu, asla kurtlar sofrasına yem etmeyeceğiz. Kimsenin, vatan, millet, din, manevi kavramların arkasına saklanarak yolsuzluk yapmasına göz yummayacağız" diye seslendi.

Gelecek Partisi lideri ve eski başbakan Ahmet Davutoğlu, Meclis'in önünde 'temiz siyaset' açıklaması yaptı. Son haftalarda gündemi meşgul eden suç örgütü lideri Sedat Peker'in bazı bakan ve bürokratlarla ilgili iddialarının incelenmeye muhtaç olduğunu ifade eden Davutoğlu, siyasi liderlere ve kurumlara yönelik 7 maddelik bir de çağrıda bulundu.

Açıklama öncesi müdahale

Meclis'e gelen Gelecek Partisi teşkilatı üyeleri önce polisin engellemesiyle karşılaştı. Güvenlik güçleri ile yaşanan kısa süreli gerilimin ardından Ahmet Davutoğlu açıklama yapacağı alana geldi. Davutoğlu ve beraberindekilerin üzerinde beyaz gömlekler ise dikkat çekti.

Davutoğlu, "Milletin iradesinin tecelli makamı olan TBMM'dir. Gelecek Partisi yetkililerinden oluşan heyetle gelirken karşılaştığımız tavır milletimizin meclisinin itibarına yakışmamıştır. Şunu ifade etmek isteriz, Türkiye Cumhuriyeti Devleti, hiçbir şahsın, siyasi grubun tekelinde değildir. Hiçbir legal ve illegal yapı kendini devletin yerine koyarak yorum yapamaz. Ve devlet demokratik hukuk ilkeleri dışında temsil edilemez. Demokrasilerde devlet milletin örgütlenmiş iradesidir. Milletin iradesinin tecessüm ettiği kurumdur. Devleti hiçbir siyasi lider ve grup her ne gerekçe ile olursa olsun kendi şahsında temsil ettiği iddiasında bulunamaz ve devlet adına konuşamaz. Devlet adına konuşacak bir kurum varsa bu sadece bu devletin kurucu makamı olan TBMM'dir" ifadelerini kullanarak sözlerini şöyle sürdürdü:

"25. gün, Sayın Cumhurbaşkanı kamuoyuna çıkıp açık ve net ifadelerle bir savunmada bulunmamışlardır"

"Biz bugün bu yüce Meclis'in huzurunda milletimize gür bir sesle haykırıyoruz. Son günlerde, haftalarda milletin vicdanını ve itibarını derinden sarsan gelişmeler yaşanıyor. Bir suç örgütü lideri yurt dışından yaptığı açıklamalarla çok ağır ithamlarla bazı devlet yetkililerini de suçlarken, bugün 25. gün, Sayın Cumhurbaşkanı ve devlet yetkilileri kamuoyuna çıkıp açık ve net ifadelerle bir savunmada bulunmamışlardır. Sayın İçişleri Bakanı iki TV kanalında yaptığı açıklamalarda kendisine yönelik ithamlara cevap vermek yerine Türkiye Cumhuriyeti'nin 26. Başbakan'ı olarak bana, Gelecek Partisi kadrolarına ve dahası da bugün iktidarda olan yetkililere de açık itham ve hakaretlerde bulunmuştur. Bugün biz TBMM'ye gelerek devletimizin itibarını ve milletimizin vicdanını zedeleyen gelişmeler karşısındaki tutumumuzu açık ve net bir dille ifade etmek istiyoruz. Geliş niyetimiz budur."

Davutoğlu'ndan 7 maddelik çağrı

Ahmet Davutoğlu, yaşananlar sonrasında "Gün millet vicdanını harekete geçirme günüdür. Gün devlet itibarını yeniden kazandırma günüdür, gün demokrasiyi ayakları üstünde yeniden inşa etme günüdür" diyerek siyasi liderlere seslendi. Ardından Davutoğlu, 7 maddelik bir çağrıda bulunarak şunları söyledi:

"Buradan Sayın İçişleri Bakanı'nın açıklamaları sonrasında Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Bahçeli ve Perinçek'in ifadelerine dayanarak Sayın İçişleri Bakanı'nı sahiplenme cihetine gitmiştir. Sayın Cumhurbaşkanı eğer İçişleri Bakanı'nın suçsuz olduğuna inanıyorsa bunu ilk gün ifade etmeliydi, 25 gün geçtikten sonra bugün bu şekilde bir sahiplenme devlet düzenindeki oluşmuş şaibeyi gidermek yerine artırmıştır. Bugün buradan aziz milletimize, Sayın Cumhurbaşkanı'na, bütün yetkililere ve bütün siyasi liderlere bir kez daha çağrıda bulunuyoruz. Gün millet vicdanını harekete geçirme günüdür. Gün devlet itibarını yeniden kazandırma günüdür, gün demokrasiyi ayakları üstünde yeniden inşa etme günüdür. Bunun için geçtiğimiz hafta ilan ettiğimiz 7 adım mutlaka atılmalıdır:

1- Bütün bu ithamlar karşısında milletin iradesinin nihai tecelligâhı olan TBMM'de araştırma ve soruşturma komisyonları oluşturulmalıdır.



2- Hakim teminatıyla desteklenmiş Cumhuriyet Başsavcıları derhal harekete geçerek devletin itibarına yönelik bu açık saldırılar karşısında bütün iddialar konusunda derhal soruşturma başlatmalıdır.



3- Soruşturmanın selameti açısından başta İçişleri Bakanı olmak üzere bütün yetkililer derhal istifa etmelidir, istifa etmezlerse Cumhurbaşkanı tarafından azledilmelidirler.



4 - Bütün devlet yapılarına çöreklenmiş her türlü yapının devletten temizlenmesi ve bütün mafya ve illegal yapı örgütlerinin bağlantılarının yok edilmesi için bir 'temiz eller' operasyonu başlatılmalıdır.



5 - Bu incelemeler sürerken daha önce devlet görevinde bulunmuş ve kendini ispat etmiş şahıslardan oluşan bir inceleme heyeti oluşturulmalı ve devlet yapısına yönelik kapsamlı bir inceleme gerçekleştirilmelidir.



6- Bütün bu süreçte başta Yalıkavak Marina olmak üzere, el konmuş ve birtakım örgütler tarafından kullanıldığı ayan beyan belli olan bütün süreçlerde ekonomik ve hukuki işlemler -olmamış addedilerek- bu işlemler yürürlükten kaldırılmalı, bütün bu yapılar Türk milletinin malı olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne devredilmelidir.



7- Bizim pazartesi gününden başlattığımız 'temiz siyaset' hareketini bir devamı olarak ve bu hareketin ayrılmaz unsuru olarak bir temiz siyaset devriminin gerektirdiği bütün adımlar atılmalıdır. Siyasi ahlak, imar yasası, siyasetin finansmanı yasası çıkarılmalıdır, ihale yasası tümüyle gözden geçirilmelidir.

Çağrısının ardından Davutoğlu, kamuoyuna 'karamsarlığa kapılmayın' mesajı vererek şunları ifade etti:

"Hiçbir şekilde karamsarlığa kapılmayınız. Milletimizin vicdanından, devletimizin itibarından ve demokrasinin değerlerinden kopmuş küçük bir zümrenin sizleri ve ülkemizin iklimini esir almasına asla izin vermeyeceğiz. Sizlere bir kez daha sesleniyorum. Biz beyaz gömleklerimizle birlikte 'Temiz Siyaset' hareketini başlatıyoruz. Geleceğimiz bugünlerden çok daha parlak olacaktır. Bu ülkenin bir karış toprağını, herhangi bir makamını, kurumunu, asla kurtlar sofrasına yem etmeyeceğiz. Kimsenin, vatan, millet, din, manevi kavramların arkasına saklanarak yolsuzluk yapmasına göz yummayacağız. Bilinsin ki bu beyaz gömleklerimiz gibi tertemiz vicdanımızla ayaktayız."