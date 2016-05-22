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Politika

Davutoğlu, Başbakanlığa Twitter'da da veda etti

"Allah bizleri vefa yolundan ayırmasın inşallah. Hakkınızı helal edin..."

22 Mayıs 2016 22:22

AKP 2. Olağanüstü Kongresi'nde Binali Yıldırım'ın genel başkan seçilmesinin ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a istifasını sunan Ahmet Davutoğlu, twitter hesabında başbakanlığa veda etti. Ahmet Davutoğlu, istifa sonrası Twitter’dan ’Başbakan’ ve ’Genel Başkan’ ünvanlarını kaldırdı. Ardından attığı bir tweet'te AKP'li Davutoğlu "Bu bir veda değil. Asla davamızdan dönmeyiz, aşkımızı unutmayız. Allah bizleri vefa yolundan ayırmasın inşallah. Hakkınızı helal edin..." diye konuştu. 

 

Davutoğlu, kongrede de konuşmuştu

 

4 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la yaptığı görüşmenin ardından olağanüstü kongreye gitme kararı alan Başbakan Ahmet Davutoğlu, Binali Yıldırım'ın tek başına aday olduğu ve AKP Genel Başkanı seçildiği kongrede yaptığı veda konuşmasında, "Yeni bir kongre için karşınıza çıkmak benim arzu ettiğim bir şey değildi. Bu durumun sizin ve milletimizin maşeri vicdanında yarattığı rahatsızlığın da farkındayım. Yüzde 49,5’la 24 milyon oy aldıktan sonra olağanüstü kongre kararı almamda yegane gerekçe partimizin birlik ve bütünlüğüne verdiğim değer ve AK Parti’nin zarar görmesinden duyduğum endişedir" dedi.

 

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