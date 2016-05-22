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Davutoğlu istifasını sundu Binali Yıldırım, hükümeti kurma görevini aldı

65. Hükümetin salı günü Erdoğan'ın onayına sunulması bekleniyor

22 Mayıs 2016 21:19

AKP'nin yeni genel başkanı Binali Yıldırım Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'dan hükümeti kurma görevini aldı. Yıldırım, 65. Türkiye Cumhuriyeti hükümeti kuracak. 

CNN Türk muhabiri Murat Pazarbaşı, yeni kabinenin bu gece açıklanmasının beklenmediğini söyledi ve yeni hükümetin salı günü Erdoğan'ın onayına sunulacağını aktardı. 

Başbakan Ahmet Davutoğlu,Yıldırım'ın, olağanüstü kongrede AKP genel başkanlığına seçilmesinden sonra Erdoğan'a istifasını sunmuştu.

Ahmet Davutoğlu, kongredeki konuşmasında, başbakanlığı bırakma kararı için "Görevi devretmemin yegane gerekçesi AK Parti hareketinin birliğinden duyduğum endişedir. Türkiye'nin kaderi ile özdeşleşen AK Parti'nin birliği, bütünlüğü her şeyden önemlidir" demişti.

Yıldırım'ın kuracacağı 65'nci hükümetin programı Salı günü TBMM Genel Kurulu'nda okunacak.

Programın okunmasından iki tam gün sonra üzerinde görüşmeler yapılacak.

Güven oylamasının da pazar günü yapılması bekleniyor.

 

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