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Politika

Ahmet Davutoğlu AKP kongresinde seçim şarkısıyla karşılandı, partililere çiçek dağıttı

Ahmet Davutoğlu, salona eşi Sare Davutoğlu ile geldi

22 Mayıs 2016 14:35

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la 4 Mayıs'ta yaptığı görüşmenin ardından AKP Genel Başkanlığı ve  Başbakanlılk görevlerini bırakma kararı alan Ahmet Davutoğlu kongrenin yapıldığı Ankara Spor Salonu'nda, seçim şarkısıyla karşılandı. Davutoğlu, delegelere ve partililere karanfil dağıttı.

Eşi Sare Davutoğlu'yla girdiği salonda alkışlarla karşılanan Ahmet Davutoğlu, kalabalığı selamladıktan sonra yerine geçti.

AKP Genel Başkan adayı Binali Yıldırım'ın bugünkü kongrede seçilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

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