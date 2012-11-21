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Davutoğlu: Ateşkes anlaşması yapıldı

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, gün boyu ateşkes için çaba harcadıklarını bildirdi.

21 Kasım 2012 01:28

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, İsrail-Filistin arasında ateşkes anlaşması yapıldığını bildirdi.

Davutoğlu, Arap Birliği Genel Sekreteri Nebil el-Arabi ve Arap Birliği üye ülkelerinin dışişleri bakanlarıyla Gazze'ye yaptıkları ziyarette, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğünü bildirdi. Davutoğlu, ''Heyet Gazze'deyken İsrail'in saldırılarını sürdürmesini kınıyoruz'' dedi.

İsrail'in saldırılarını sürdürmesine rağmen ateşkes konusunda anlaşmaya varıldığını bildiren Davutoğlu, ''Ateşkes anlaşması yapıldı. Bu gece saat 12.00'de ateşkes yürürlüğe girecek'' diye konuştu.

Mısır istihbaratı, Hamas ve İslami Cihad arasında toplantı trafiği

Bu arada, AA muhabirinin Mısır'ın başkenti Kahire'deki Mısır istihbaratı merkezinde toplantıya katılan bir yetkiliden edindiği bilgiye göre, Mısır istihbaratı, Hamas ve İslami Cihad örgütlerinin heyetleri arasında bu gece açıklanacak ateşkes antlaşmasının metninde uzlaşmaya varılması için bir dizi toplantının yapıldığı ifade edildi.

Taraflar arasında yapılan anlaşmaya göre bu gece TSİ 24.00'te ateşkesin yürürlüğe girmesi bekleniyor.

 

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