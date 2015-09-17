"Davutoğlu, AKP'li kurul üyelerine milletvekili adayı listesinin sızmaması için yemin ettirdi" iddiası

AKP’de Başbakan Ahmet Davutoğlu başkanlığındaki kurulun milletvekili aday listesinde taslak sıralamayı tamamladığı öğrenildi. Davutoğlu’nun kurul üyelerine listeyi sızdırmamaları için yemin ettirdiği iddia ediliyor. Partide en fazla oy kaybı yaşanan Güneydoğu için özel çalışma yapılıyor. Cumhuriyet’ten Emine Kaplan’ın haberine göre, yeni bir kriz yaşanmaması için liste çalışmalarının Cumhurbaşkanı Erdoğan ile istişareyle yapıldığı kaydediliyor. Listeler, cuma günü YSK’ya temsil edilecek.

Bölgeye özel önlem

7 Haziran seçim sonuçları üzerine il il hazırlanan raporlar değerlendirilirken, partinin yüzde 5-10 arasında oy kaybettiği illerle ilgili özel çalışma yapılıyor. Özellikle Doğu ve Güneydoğu’da büyük oy kaybının yaşandığı illerde, Kürt seçmenin sempati duyduğu, aday yapılması durumunda partinin oyunu artırabilecek isimler üzerinde duruluyor. Eski Tarım, Gıda ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker ile son kongrede MKYK üyesi olan Galip Ensarioğlu’nun Diyarbakır’dan aday yapılabileceği belirtiliyor.

Büyükşehirlere özel önem verilirken, özellikle 7 Haziran seçiminden sonra “İstanbul’daki Kürt seçmeni hesaba katılmayarak liste hazırlandı. Kürt seçmenin oy verebileceği isimler aday yapılsaydı İstanbul’da durum farklı olabilirdi” eleştirisinin dikkate alınacağı kaydediliyor. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu’nun İstanbul’dan aday gösterilebileceği konuşuluyor. Binali Yıldırım’ın İzmir, Numan Kurtulmuş ile Efkan Ala’nın Recep Akdağ’ın Erzurum’dan aday olması durumunda İstanbul’a kaydırılabileceği dile getiriliyor. Cemil Çiçek ile Yalçın Akdoğan’ın adı da yine Ankara için geçiyor. Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’nun ise Trakya’daki oy kaybı nedeniyle yeniden Edirne’den aday yapılabileceği belirtiliyor.

SP’ye tepki

SP ile ittifak görüşmelerini yürüten eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, SP Genel Başkanı Mustafa Kamalak’ın “Yangın var, yangını söndürmek için ne gerekiyorsa yapacağız” açıklamasını anımsatarak, “Yangını söndürmek sayılara takılınmaması gerekiyor” dedi. SP’nin 20 vekil ısrarına karşın AKP 5-6 vekil önermişti.