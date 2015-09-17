Kılıçdaroğlu: Erdoğan benim muhatabım değil, benim muhatabım Davutoğlu

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ne olursa olsun seçim döneminde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la "muhatap" olmayacağını belirterek, "7 Haziran'dan bu yana koşulların değiştiğini biliyoruz. Seçim kampanyamız bunlar düşünülerek yeniden hazırlandı. Erdoğan benim muhatabım değil. Benim muhatabım Davutoğlu. O özellikle bana yanıt getiriyor ama onu muhatap almayacağım. Ne yaparsa yapsın muhatap almayacağım" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tarafsız olmadığını söyleyen Kemal Kılıçdaroğlu, "Geçmişte kendisine oy veren vatandaş bile şu soruyu soruyor... Tarafsız olman gereken yere seçtik seni, sen neden tarafsız olmuyorsun? Benden çok bunu Davutoğlu'nun demesi lazım. Davutoğlu'nun '1 dakika, sorumluluk bana ait' demesi lazım. Burada bir terslik var. Çünkü tarafsız değil. Taraflı olduğu için sağduyu çağrısı yapamıyor. Bunu kahvede oturan vatandaş da görüyor, olmaması lazım diyor" ifadelerini kullandı.

Eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın "Koalisyon görüşmelerini bir kişi engelledi" şeklindeki ifadelerini de yorumlayan Kılıçdaroğlu, "Saray'daki Beyefendi engel oldu. Koalisyonla ilgili olumsuz bir cümle kurmuştu: İntihardır. Ahmet Bey'in koalisyon kurması intihardır demişti" diye konuştu.

Ailesiyle ilgili soruları da yanıtlayan CHP Genel Başkanı, oğlunun yaşı tutmasına rağmen bedelli askerlik yapmadığını belirterek, "Bedelliyi karşılayacak paramız var, oğlumun yaşı da tutuyor ama yararlanmadı" dedi. Avukat olan kızının Ataşehir'de aldığı daireyi, daha önce malvarlığında da belirttiği bir daireyi satarak ve üzerine kızının birikimlerini koyarak aldıklarını söyleyen Kılıçdaroğlu, "Kızım İstanbul'da avukat. Bir yakınımızın yanında kalıyordu. Kendisine bir ev almak istiyorduk. Bir daire almak istiyorduk. Yukarı Göztepe'de fiyatlar pahalıydı alamadık. Sonra bir yer bulmuşlar 70-73 metre kare. Sanki bir böyle milyon dolarlık bir yer almışız. 'Kızım gazetecileri götür göster. 'Burayı aldık' diye. O rezidansın Ataşehir Belediyesi ve Belediye Başkanı ile ilişkisi yok" dedi.

'Milletvekili listelerini perşembe günü görüşeceğiz'

CNNTürk canlı yayınında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarının satırbaşları şöyle:

"(Milletvekili listeleri) Perşembe günü Parti Meclisi'ni topluyoruz. Konuyu görüşeceğiz, cuma günü de YSK'ya listeleri teslim edeceğiz.

Merkez Sağ'dan partimize gelenler var. Merkez Sağ'dan geliyorlar diye özel bir çabamız yok. Geçmişte kendisini orada konumlandıran pek çok arkadaş, kendi konumunun CHP içerisinde olması gerektiğini düşünüyor biz de kabul ediyoruz.

Türkiye öyle bir noktaya geldi ki Cumhuriyet ve baskıyı savunanlar karşı karşıya. Sağ-sol karşıtlığının yerini rejim kaygısı almış durumda. (Mehmet Ali Bayar olacak mı?) Hayır. Kendisi son derece birikimli birisi. Bizim listeler bir anlamda kilitlenmiş durumda. (Koray Çalışkan’ın danışman olacağı iddiası) Onları görüşeceğiz yarın.

(Umut Oran, Burhan Şenatalar listede olacak mı?) Yarın görüşeceğiz onları da. Partimizin kültüründe kararı Parti Meclisi verir. Bu kültürü yaşatmak istiyorum. Ben şu olacak bu olacak dediğim zaman Parti Meclisi'ne müdahale etmiş oluyorum. Son sözü Parti Meclisi verecek.

'Önseçimle gelenlere hiçbir biçimde müdahale etmeme gibi bir kuralımız var'

Önseçimle seçilenlere özel bir saygı duymamız gerekiyor. Bunlar kazandılar ve geldiler. Özel bir sıralama yapmamız söz konusu değil.

(Yer değişmeler olabilir mi?) Önseçimle gelenlere hiçbir biçimde müdahale etmeme gibi bir kuralımız var. Önseçim yapılmayan iller var K.Maraş gibi, Tunceli, Ardahan, Kars gibi. Oralarda eğer daha önce milletvekili adayı olup kazanamamışsa oralarda değişiklik yapacağız.

'Din adamını din adamı olarak getirip siyasette kullanmayı doğru bulmuyoruz'

(İlhan Özkes'in yerine kim gelecek?) Yarın görüşeceğiz. Doğrusunu isterseniz herkes gibi beni de şaşırttı.

(Kılıçdaroğlu İzmir'den mi aday olacak?) Evet

(Özkes'in yerine bir din adamı mı aday olacak?) Kendisi bir politikacı olarak gelmişti. Din adamını din adamı olarak getirip siyasette kullanmayı doğru bulmuyoruz. Sosyal-demokrat kültüre sahiptir gelir. Bekaroğlu'nun güzel yayınları da var. Yarın akşam bakacağız.

Deniz Baykal aday olacak mı?

(Baykal'ın adaylık durumu) Baykal seçimle geldi. Seçimle gelenlere dokunmayı doğru bulmuyoruz. Parti üyeleri oy verdiler. Dolayısıyla o gazetelerdeki yazıları da hayretle okuyorum. Nasıl üretiyorlar ben de zorlanıyorum anlamakta. Neden değiştirelim? Baykal'ın büyük hizmetleri var bu partiye.

7 Haziran seçimlerinin kendine has koşulları vardı. HDP'nin parti olarak seçimlere girmesi, baraj sorunu olması, toplumun duyarlı kesiminin HDP'nin barajı aşması yönündeki düşünceleri... Önseçim yaptık diye oylarımızda artış olmadı. Birkaç istisna dışında.

(Vatan Partisi ile ittifak olur mu?) İttifak olmayacağını Perinçek'e de ifade ettik. Eğer adaylık için başvuranlar olmazsa, başvurular olmazsa, özel bir değerlendirme yapabileceğimizi kendilerine ifade ettik. Vatan Partisi ile görüşlerimizin örtüşen de örtüşmeyen de kısımları var.

'Ali Taran dışındaki kurumlardan görüş aldık, daha uygun bulduk'

Sayın Ali Taran’ın bize önerdiği kampanya güzeldi. Eksikleri fazlalıkları olabilir. Buna da saygımız var. Daha sonra Sayın Taran’ın dışında da belli kurumlardan görüş aldık. Onlar yeni önerilerini getirdiler, başka bir kurumun çalışmalarını daha uygun bulduk.

'Erdoğan benim muhatabım değil, muhatabım Davutoğlu'

Erdoğan ile polemiğe girmeyeceğim. 7 Haziran'dan bu yana koşulların değiştiğini biliyoruz. Seçim kampanyamız bunlar düşünülerek yeniden hazırlandı. Erdoğan benim muhatabım değil. Benim muhatabım Davutoğlu. O özellikle bana yanıt getiriyor ama onu muhatap almayacağım. Ne yaparsa yapsın muhatap almayacağım.

Geçmişte kendisine oy veren vatandaş bile şu soruyu soruyor... Tarafsız olman gereken yere seçtik seni, sen neden tarafsız olmuyorsun? Benden çok bunu Davutoğlu'nun demesi lazım. Davutoğlu'nun '1 dakika, sorumluluk bana ait' demesi lazım. Burada bir terslik var. Çünkü tarafsız değil. Taraflı olduğu için sağduyu çağrısı yapamıyor. Bunu kahvede oturan vatandaş da görüyor, olmaması lazım diyor.

Tarafsızlığı konusunda gerekçe üretebilir. Ben tarafsız davranmayacağım demesi, yemin etmemesi lazımdı. Şimdi namusu ve şerefi üzerine 'ben tarafsız davranacağım' diye yemin etti. Herkes bundan rahatsızlık duyuyor.

Koalisyon görüşmelerinde iki başlılık hissedildi mi?

Bir ortamda ifade ettim. O ayrıntıya izin verirseniz girmeyeyim.

Gömleğin düğmesi önce yanlış iliklendi. Erdoğan, Davutoğlu'nu alarak, kongre yapılmadan, Davutoğlu'nu ilan etti. 'Asla toz kondurmam' dedi. Daha sonraki bütün aşamalarda, ana belirleyici unsur olarak ortaya çıktı. 'Gerçek Genel Başkan benim' dedi. 'Fiili başkanlığı getirdim, Anayasayı değiştirip uydurun' dedi kendisi.

G20'ye bugüne kadar Başbakanlar katılmıştır. Şimdi Erdoğan diyor ki 'Ben katılacağım.' Neden Sayın Gül katılmıyordu? Başbakan bildiğimiz Başbakan değil daha ne söyleyeyim.

'Medya üzerindeki baskıları birden fazla incelemek lazım'

Medyayı ya da bazı yazarları 'terörist' diye suçlayınca onlara 'terör ne' diye sormak lazım. Askeri öldürene biz ne diyeceğiz? O kültür onlarda var gerçi. 'Kitap bombadan daha tehlikelidir' diye. Ama şu var, medya üzerindeki baskıları birden fazla incelemek lazım. Devlet Bankaları'nın ve AKP'nin kontrolü altında olan kurumların belli yerlere ilan vermemesi. Turkcell AKP'nin kontrolüne geçtikten sonra sadece havuz medyasına ilan veriyor. Ziraat, Halk Bankası'nın da reklamları oraya akıyor. Hükümetin dolaylı olarak, finans baskısı bu.

İkinci olarak siyasal baskı. Mitingdeki konuşmalarda zorunlu olarak otokontrol yapabileceği bir ortam oluşturmaya çalışıyor, bunu yapmak istiyorlar. Bunda başarılı oldular ama istedikleri noktaya gelemediler.

Üçüncü olarak bir gazeteyi susturacağız. O gazeteyi, sahibini terörist ilan edelim. Bir algı. Bunu da yapmaya başladılar. Gerçekten ilk iki aşamada başarılı olamayınca üçüncü aşamaya geçtiler.

'Doğan Grubu'na soruşturma açan savcıya savcı demek bile tartışılır'

(Doğan Grubu'na açılan soruşturma) O savcıya savcı demek bile tartışılır. Hukuk Fakültesi'nden mi mezun ondan da şüphem var. Şimdi özel olarak da Hürriyet'in mercek altına alındığını görüyoruz. Hürriyet'in şöyle bir özelliği var: Herkesin okuduğu bir gazete.

Herhangi bir gazeteyi vatandaş okurken, o vatandaşın düşüncelerini okuyabilirsiniz. Ama Hürriyet'i herkes okuyabiliyor. Zaten Hürriyet üzerine bu kadar baskının nedeni de o. Kendi tabanı da okuyor, havuz medyasının gazetesindeki sürece getirmek istiyorlar. Savcının pespaye iddiası, gerçekten demokrasi adına da hukuk adına da, adalet adına da, savcılar adına da felaket bir tablo, asla doğru değil.

Toplumun duyarlı kesimlerinden tepki var. Ama bazı kesimler var ki suskunluklarını koruyorlar. Onların da konuşması lazım. Tüm baroların açıklama yapmasını isterdim. Normalde HSYK'nın göreve geçmesi lazım. Savcı başka yerde bir gün bile kalamaz. Savcı değil, gerçekten. Savcının görevi nedir? Cumhuriyet Savcısı denir. Cumhuriyet'in üstünlüğünü, anayasal düzeni korumak... Bu kadar açık ve net.

Havuz medyasının iftiralarıyla ‘biz soruşturma açtık’ dediğiniz andan itibaren yargıya gölge düşürüyorsunuz.

(Nokta Dergisi'ne baskın) Her alanda susturulmak isteyen baskı alına alınmak isteyen bir toplum var. Saray'da oturan Zat'ın ülkeyi ne hale soktuğunu herkes biliyor. O fotoğraf aslında toplumun bildiği ilginç bir fotoğraflardan birisi.

7 Haziran'dan sonra ne oldu da şehitler gelmeye başladı? Ne oldu?

Çözüm’e bir şey olmasın diye susarsanız Türkiye’yi ateşe atmış olursunuz. O görmemezlik toplumu bu hale getirdi. PKK neden 7 Haziran’dan sonra harekete geçti? Bunları sorgulamamız lazım.

PKK silah yığarken hangi nedenle ses çıkarmadınız? 7 Haziran’da beklediğiniz sonucu alamadığınız halde neden sert söylemlere devam ettiniz? Başbakan’ı yok muydu bu ülkenin. Bir kişi kendisi ve ailesinin çıkarlarıyla devleti yönetmeye kalkarsa ülke bu hale gelir. 13 yıldır tek başlarına yönetiyorlar. Her zaman bir düşman buldular, ‘Bunun yüzünden oldu, bu kandırdı bizi’ dediler. En sonunda da ‘PKK bizi kandırdı’ dediler. Siz çocuk musunuz? Emin olun çocuklar daha akıllı.

Devleti yöneten kişi 3 adım ötesini göremiyorsa, bunlar devleti nasıl yönetecekler? Çift başlı bir yönetim var. Kimin ne söylediği belli değil. Şu an Türkiye ateşin içine atılmış durumda. O kadar kötü yönetiliyor ki Türkiye, faturayı yine biz ödüyoruz.

Ben varlıklı birisinin gidip de şehit olduğuna tanık olmadım. Sabahat Akkiraz'ın Yemen ile ilgili söylediği bir satır var: 'Zenginimiz bedel öder, askerimiz fakirdendir.'

Türkiye bunu hak etmiyor. Bu tablo kime ait? Elbette ki Türkiye'yi yönetenlerin. Biz bunları söylemeyip ne söyleyeceğiz?

PKK’yı lanetledik. Teröre karşı bu toplum ortak mücadele verirse PKK’nın yapabileceği hiçbir şey yok. 30-35 yıldır çatışmanın tüm koşullarını denedi. Ama şimdi Türkiye bu noktaya taşındı.

Medyada baskıda dördüncü aşama: Terörist ilan edip onun üzerine gitmek

Medyaya baskıda dördüncü aşama… Medya organını terörist ilan edip onun üzerine gitmek. Şimdi bunu deniyorlar. Savcı ve yargıçları devreye sokacaklar. Sözde savcı soruşturma açtı ya da açacak. Hiç dikkate almaması önemliydi ama o treni kaçırdı.

Milletvekili eşliğinde gazetelere saldırıyorlar. Ben hemen şunu söyleyeyim. Sabah Gazetesi’ne yapılan da Star Gazetesi’ne yapılan da yanlıştır. Medyayı beğeniriz ya da beğenmeyiz. Ama onların özgürce çalışacağı ortamı sağlamalıyız. Star Gazetesi’ni de, kurşunlanan Genel Yayın Yönetmeni’ni de aradım, Sabah Gazetesini de aradım, Hürriyet Gazetesi’ni de aradım.

Bunun adı ileri demokrasiyle olmaz olsun böyle demokrasi. Gazeteciye neden bu fotoğrafı çektin, neden bunu yazdın diyorlar. O savcı da bilmeli ki haber alma hakkım kısıtlanamaz. TV izleyerek, gazete okuyarak haber almalıyım. Siz sansürleyerek bu kanallarımı kapatıyorsunuz. Cumhuriyet Gazetesi’ne de yapılıyor. İnternete erişimi kısıtlanıyor. Sansür tüm boyutlarıyla çalışıyor. Böyle bir ortamda yabancı sermaye durmaz. Şimdi çıkış süreci başladı. Kimse Türkiye’ye güvenmiyor. Bu noktaya geldik, bu noktaya kim getirdi bizi? Bu soruyu sormuş değil vatandaş. PKK, Paralel… Başka kim vardı? Askerler… İyi de kardeşim siz ülkeyi yönetiyordunuz neden sessiz kaldınız. Hata varsa önlemini alsaydınız. Bizim uyarılarımızın hiçbiri dikkate alınmadı.

Uyarı yapanlar vatan hainliğiyle suçlandı. TÜSİAD mesela… Onları da vatan hainliği ile suçladılar.

'Hesabını veremeyecekleri angajmanlara girdiler ki ayrıntıları açıklayamıyorlar'

İktidarda olsaydık, daha önce yapılan görüşmeleri ortaya koyardık. Neler vaadettiler, neleri konuştular? Oslo tutanaklarından başlayarak bunlara bakardık. Her şey yüzde 90 oranında saklanmıştır.

Topluma hesabını veremeyecekleri angajmanlara girdiler ki ayrıntıları açıklayamıyorlar. Öyle olmasaydı süreç bu noktaya taşınmazdı. PKK açıkça 'Söz verdiniz yapmadınız' diyor. Siz PKK'ya hangi sözleri verdiniz? Söz verdiniz ki sizleri eleştiriyorlar. Dolmabahçe Mutabakatı'nın arkasında başka şeyler de olabilir. Sayın Cumhurbaşkanı neden 'bunlar olmaz' dedi. Şimdi tam tersi bir tablo var. Bu gerçeklerin hiçbirisi bilinmiyor. Biz önce bunları öğrenirdik.

Geçmişte yapılanları masaya yatırırdık. Olabildiğince olayı toplumsallaştırmak. Bu sorun yani sadece benim değil Türkiye'nin sorunu. Ne görüşüldü bu güne kadar, Akil İnsanlar onu da anlatamadı. Bu sorun nasıl çözülecek? Doğru ya da yanlış, bize göre bunun adresi TBMM. Orada çözülmesi lazım.

Terörle sorunun çözümünü ayırmamız lazım. Kim eline silah aldıysa kusura bakmasın. AKP gibi yapmayız biz. Kürt vatandaşlar var mı, temsilcileri var mı? Oturup konuşuruz. HDP de var Diyarbakır'da geniş bir sivil toplum oluşumu var. Sizin muhatap alacağınız yapı var zaten. Fakat bunlar PKK'yı muhatap aldı, ona söz verdi.

Cizre: Ankara'da 9 gün sokağa çıkma yasağı ilan edildi diyelim. İsyan etmez miyiz?

Erdoğan 'olumlu gelişmeleri' nasıl yakalayacak? 400 milletvekille mi? Perdenin arkasındaki olaylar, hangi sözlerin verildiğini, hükümetin hangi adımların attığını bilmiyoruz.

(PKK'ya çağrı yapar mısınız?) Öteden beri bizim bir anlayışımız var. Meşru organlar, gayrımeşru organlarla muhatap olmazlar. PKK'nın saldırıları durdurması lazım

İstanbul, Ankara, İzmir'i düşünelim. 9 gün sokağa çıkma yasağı ilan edildi diyelim. İsyan etmez miyiz? 9 gün dile kolay. Yaşamayınca yeterince insanlar fark edemiyor. Fırınlar kapalı. Ne olacak? 'Türkiye'yi bu hale kim getirdi?' bu soruyu sorsunlar. Türkiye bu aşamaya adım adım geldi. Sadece PKK değil. Kim terörü bir çıkış noktası görüyorsa orada lanetleriz, orada bir sorun yok.

'HDP, PKK ile arasına açık ve net bir mesafe koymak zorunda'

HDP’yi gayrımeşru organ ilan etmek doğru değil. Halkın oylarıyla gelmiş. Dolayısıyla meşru bir organ kabul etmeliyiz. Bunu etmezsek demokrasiyi kabul etmemiş oluruz. HDP’yi eleştirebilir, düşüncelerini kabul etmiyor olabiliriz. Ama 80 milletvekili alan bir partiyi yok saymak doğru değil. HDP, bu süreçte iyi bir sınav vermedi. HDP, PKK ile arasına açık ve net bir mesafe koymak zorunda.

Bu sorunun çözümü için akılcı politikalar üretilmeli. Sorunu çözecek kişinin ya da partinin dürüst ve samimi olması lazım. Karşı tarafı yanıltan bir politika yapmaması lazım. Beyefendi'nin gizli, kişisel ajandaları vardı.

Bunu parlementoda çözeceksiniz. Muhatabınız meşru olacak. Biz sorunu çözmek için üzerinde çalışırdık meşru temsilcilerle. Biz HDP'yi muhatap alırız. Diyarbakır'da sivil toplum örgütleri var, onları dikkate alırdık HDP meclise giremeseydi.

30-35 yıllık bir sorundur bu ve çözülemedi. Bunu CHP dışında hiçbir parti çözemez. Bu sorunu ancak CHP çözer. Biz bu sorunu ortak akıl ile çözeriz. İngiltere nasıl çözdü bu sorunu diye oraya vekil gönderdik. Güney Amerika'ya biz vekil gönderdik. Onlar yapamadılar. Onların sorunu çözmek gibi bir düşüncesi yoktu. Onların hesabı Kürtler'in oyunu nasıl yaparız üzerineydi. Bu sorunu ancak CHP çözer. İnanarak söylüyorum.

'PKK, Kandil'e çekilse dahi silah bırakamaz; IŞİD ile çarpışıyorlar, ABD de destek veriyor'

Çözüm için parlementoda uzlaşma komisyonu kurulmalı. Bir yöntem önerdik. Bir yasa geldi, onun bir maddesinde 'Belirli aralıklarla kamuoyuna bilgi verilecek' dendi, verilemedi. PKK, Kandil'e çekilse dahi silah bırakamaz. Bu gerçeği görmemiz lazım. IŞİD ile çarpışıyorlar, ABD de destek veriyor.

Eğer sorun uluslararası alana taşınırsa, çok daha zor bir hâl alacak. Bunu önceden görmeliydiler. İstihbarat, hükümet, akil insnalar bunu önceden görmeliydi. Hep bir sonraki seçimi dikkate aldılar.

'Bedelliyi karşılayacak paramız var, oğlumun yaşı da tutuyor ama yararlanmadı'

(Bir izleyicinin sorusu üzerine) Bedelliyi karşılayacak paramız var, oğlumun yaşı da tutuyor ama yararlanmadı. Benim oğlum bedelli askerlikten yararlanmadı. Benim oğlum askere gidecek. Yaşı tutuyordu ama bedelliden yararlanmadı.

(TOBB'un yürüyüşü ve Demirtaş'ın açıklaması) Yürüyüşe herkes gitmeli. Bayrak teröre karşı kullanılıyor. Bayrak ortak duyguyu ifade etmek için bir sembol. Özellikle yürüyüşe katılın diye bir çağrımız olmadı. Arzu ederiz ki bir taşkınlık olmasın. Ülkenin barış çağrısına ihtiyacı var. 'Barış'ın içinin boşaltılmaması kaydıyla tabi.

(Pazar günü Yenikapı'da düzenlenecek olan yürüyüş) O mitingle ilgili fazla bir bilgim yok.

'Kürt vatandaşlarımızın işyerlerinin talan edilmesi asla ve asla doğru değil'

PKK, 30 yıldır bu çatışmanın zemini hazırlamak istiyordu. Son olaylarda malesef bazı illerde Kürt vatandaşlarımızın işyerlerinin talan edilmesi asla ve asla doğru değil. Tüm vatandaşlarıma çağrımı yineliyorum. Bu ülke hepimizindir, hepimize yeter. Çatışma kültürü beslememeliyiz. Bu olaylara provokatörler yol gösteriyor. Alıyor eline bir bayrak, 'Şuraya gidelim, saldıralım'. Kırşehir'e bir vekil arkadaşımızı gönderdim. Kırşehirliler çok üzgün. Dışardan gelen birisinin yaptığını söylüyorlar. Dükkan sahipleri 30 yıldır orada.

'Parlamentoyu toplayalım, emekliye Kurban ve Ramazan Bayramı'nda ikramiye verelim'

Parlementoyu hemen toplayalım. Bu kanunu hemen çıkaralım ve bu işi bitirelim. Emekliye Kurban ve Ramazan Bayramı'nda ikramiye verelim. Kurban Bayramı'na yetiştirelim. Söz verilmesi lazım. Hükümetin 'Evet biz de verilen sözün arkasında duruyoruz' demeliler.

Onlar buna katılmazlar. Diyorlar ki emekliye vereceğiz ama seçimden sonra vereceğiz. Seçimden sonra yine aynı bütçe. Ee şimdi ver. Emekli gerçekten geçinemiyor. Toplanalım hemen. Tüm siyasi partiler de 'evet' derler. Hatta onlar versinler bu kanun teklifini. CHP yapmış da olmasın.

'Emekli'nin durumunu iyileştireceğiz' diyorlar. Ne zaman? Seçimden sonra. Güzel vaatlerimiz olacak.

(Benzer tablo çıkarsa istikşafi görüşmesi yapar mısınız?) CHP iktidarına bu ülkenin ihtiyacı var. Birbirlerine zıt iki parti düşünün: MHP ve HDP. İkisi de CHP koalisyonda olsun dediler. Güven konusunda toplumun önünde duruyor CHP. Biz neyin ne olması gerektiğini söyledik, tutanaklarda var.

'Yarın göreceksiniz: İşsizlikte büyük patlama olacak'

Geçen gün iş adamlarına 'Bize oy vermek zorundasınız' dedim. Oy vermezseniz bize bir şey olmaz. Ama sizin ödeyeceğiniz faturalar çok daha ağır olur. Dolar neden burada yükseliyor? Neden yargı, medya ve iş dünyası üzerinde bu kadar baskı var? Yarın göreceksiniz: İşsizlikte büyük patlama olacak. Herkesin düşünmesi lazım.

13 yıldır yürütüyorlar. Dolar birden bire çıkmadı. Yabancı sermaye neden terkediyor? Güvenemiyorlar. Bu ülkede hiçbir iş adamının can ve mal güvenliği yoktur. 'Hapse atarım' diyorlar makul şüpheden. 'Malvarlığınıza el koyarım.' Avukatınız da bilemez neden tutuklandığınızı' diyorlar. Bu ülkeyi bu hale getirdiler. Aşama aşama 13 yıldır bu hale getirdiler.

İstikrar tek başına iktidar döneminde bozuldu. Dolar ne zaman yükseldi? Tek başına iktidarlardı. Dünyada itibarı sıfırlanan bir ülkeyiz. Türkiye büyük ve güçlü bir ülke. Nasıl bu hale getirdiler? Yazık günah değil mi bu ülkeye?

Bizim birinci tercihimiz muhalefetin bir araya gelmesi. Ülke bu haldeyken diğer seçimi düşünürseniz doğru yapmış olmazsınız. Sonraki seçimde ne olur bilmiyoruz.

'Koaliyon görüşmelerine bir kişi engel oldu: Saray'daki beyefendi'

(Bülent Arınç'ın koalisyona bir kişi engel oldu açıklaması üzerine) Saray'daki Beyefendi engel oldu. Koalisyonla ilgili olumsuz bir cümle kurmuştu: İntihardır. Ahmet Bey'in koalisyon kurması intihardır demişti.

AKP'nin tek başına bu ülkeyi yönetmesi sıfırdır. Herkesin bunu bilmesi lazım. 280 milletvekili çıksa da sıfırdır. Yönetme erkini kaybetmiştir. Dünyadan soyutlanan bir iktidar var. Meşruiyet tartışması var. Kendisini yönetemeyen bir Başbakan Türkiye nasıl yönetecek?

AK Parti ilk iktidar olduğunda ve sonraki yıllarında çok güzel mesajlar verdi. Büyük fonlar geldi, yabancı sermaye geldi. Şimdi bu süreç tam tersine döndü. Güven yok. İtibar yok. Dolar da Euro da aldı başını gidiyor. Böyle bir iktidar sadece Türkiye'de değil tüm uygar dünyada kaygıyla izlenen bir duruma geldi. 'Ne olacak bu Türkiye'nin hali' diyorlar.

'Onlar kaosa getirdiler mi? Getirdiler'

Türkiye bu durumdan demokrasi ile çıkacak. Bu dış politika ile Orta Doğu'dan çıkamaz.

Onlar kaosa getirdiler mi? Getirdiler. Ben bir gerçeği söylüyorum. Dolar düştü mü, ihracat düştü mü? Orta Doğu'da bir bataklık var mı, Türkiye'de bir terör var mı? Var. Davutoğlu 'Evet biz bir yanlışlık yaptık' dese tamam. 'Aynı şekilde devam edeceğiz.' diyor. Biz 'Bizim politikalarımız böyle olmayacak.' diyoruz.

Anadolu'nun içi boşaldı. Anadolu kan kaybediyor. Biz Merkez Türkiye projesi ile Anadolu'yu güçlendireceğiz diyoruz. Merkez Türkiye projesinin ne kadar önemli olduğunu söylüyoruz. Türkiye şuan orta gelir ve orta teknoloji tuzağında. İktidarın bununla ilgili bir projesi var mı? Yok.

3 aylık seçim hükümeti teklifini kabul etmedik. Biz birinci gün dedik ki, bir, 'Bu hükümetin yüksek profilli olması lazım.' İkincisi 'Dört yıllık bir hükümet.' Üç 'Ortakların birbirine güvenmesi lazım.' Dört, 'Türkiye'de yeni bir hükümet var algısını vermemiz lazım.' İlk üçte sorun yok. Son gün dediler ki 3 aylık bir seçim hükümeti... Bu doğru değil.

Ülkenin çıkarı neyi gerektiriyorsa biz onu savunuyoruz. Biz sonraki seçimin hesabını yapmayız.

Bizden HDP'ye oy gittiğini biliyoruz. AK Parti'den de HDP'ye oy gitmiştir.

'AKP'nin tek başına iktidarı darbe yasalarıdır'

16 şehidin olduğu ortamda herkes her şeyi unutuyor. Farklı bir alana kilitlenip, ortak bir duygu oluşuyor. Bunu terörü durdurarak aşmamız lazım. Oturup akılcı yöntemlerle biz bunu çözeriz.

7 Haziran'dan bu güne çok şey değişti. AKP'nin tek başına iktidarı darbe yasalarıdır, yüzde 10 baraj nedeniyle. HDP barajı aşınca darbe yasalarını çiğnemiş, darbe işlememiş oluyor. Parlementoya gelmesi gereken bir parti gelemiyordu. Hülle yoluyla geliyorlardı. Şimdi barajı aştılar. Barajın kaldırılmasını çok önceden istedik. Yüzde 1 oy alan bile parlementoda konuşsun dedik.

Biz neden oy versinler? Biz oy istiyoruz, daha fazla oy bekliyoruz. Türkiye tekrar saygın bir ülke olacaksa biz yönetime talibiz.

'O rezidansın Ataşehir Belediyesi ve Belediye Başkanı ile ilişkisi yok'

Ataşehir Belediyesi ile ilgili bir iddia ortaya çıktığında Battal Bey'i çağırdım ve 'Eşinizle savcılığa gidin.' dedim. 'Memnuniyetle' dedi ve kendisine suç duyurusunda bulundu. Keşke hakkında iddia çıkan tüm belediye başkanları bunu yapsa. Her olayın üzerine büyük bir dikkatle gidiyoruz. Belediye Başkanımızın talebi üzerine birkaç milletvekilimizi görevlendirdik, onlar araştırıyorlar.

Kızım İstanbul'da avukat. Bir yakınımızın yanında kalıyordu. Kendisine bir ev almak istiyorduk. Bir daire almak istiyorduk. Yukarı Göztepe'de fiyatlar pahalıydı alamadık. Sonra bir yer bulmuşlar 70-73 metre kare. Sanki bir böyle milyon dolarlık bir yer almışız. 'Kızım gazetecileri götür göster. 'Burayı aldık' diye. O rezidansın Ataşehir Belediyesi ve Belediye Başkanı ile ilişkisi yok. Varsa da ben bilmiyorum. Aldıktan sonra bir süre oturamadı. Mobilyası yoktu. 'Lanet olsun sat kızım' dedim. Böyle bir şey mi olur? İftira bu kadar da olmaz.

Milletvekili seçildiğim gün malvarlığımı açıkladım.