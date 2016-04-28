Davutoğlu: Yeni anayasayı başkanlık sistemi etrafında dokuyacağız

Başbakan Ahmet Davutoğlu, devam eden yeni anayasa ve başkanlık sitemine dair "Türkiye’de 12 Eylül anayasasının önerdiği sistem çarpık bir parlamenter sistem. İçindeki unsurlar zayıflatılmış, yetkisi kısıtlanmış. Bizim niyetimiz bu sistemi tümüyle değiştirmektir. Yeni anayasayı başkanlık sistemi etrafında dokuyacağız" dedi.

Davutoğlu, Bursa'da yaşanan canlı bomba saldırısından önce ABD'den gelen uyarılara ilişkin "Bu tür uyarılar maalesef psikolojik olarak tedirginliğe sebebiyet vermektedir. Bu tür uyarılardan daha çok her zaman hepimiz şu anda dünyada teröre karşı teyakkuz halinde olmayan ülke yok" dedi. Davutoğlu, saldırıyı yapanın kimliğine dair "Güvenlik güçlerimiz gerekli araştırmaları yapmadan bir şey söylemeyi doğru bulmuyorum. Değerlendirmeler olabilir ama bu kamuoyuyla paylaşılacak olgunlukta değil. Yetkili arkadaşlarımız açıklama yapacaklar" ifadelerini kullandı.

Katar ziyareti öncesi Esenboğa Havalimanı'nda konuşan Davutoğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:

"Nihayi olarak çağdaş, hukuk kuralları içerisinde bir anayasa metnini Meclis’e sunmayı planlıyoruz. Evrensel ve milli değerleri mutlaka barındıran bir şey ortaya çıkaracağız. Metnin temeli özgürlüğü, milleti esas alacak. Bunun dışında söylenenler gerçeği yansıtmaz. Başkanlıktan önce, bir sonuca ulaştık. Türkiye’de 12 Eylül anayasasının önerdiği sistem çarpık bir parlamenter sistem. İçindeki unsurlar zayıflatılmış, yetkisi kısıtlanmış. Bizim niyetimiz bu sistemi tümüyle değiştirmektir. Tutumumuz planımız açıktır. Öncelikli olarak başkanlık sistemini en çağdaş şekliyle ele alacağız. Kamuoyuna sunacağız. Bu çalışmalarda hep şunu söyledim, geçmiş anayasaların tek zaafı bir önceki dönemin arızalarını gidermek için tepki niteliği taşımalarıdır. 61’den 82’ye giderken yürütmeyi güçlendirmek adına farklı bir anayasaydı. Bizim tepki anayasası yapmak yerine kalıcı bir anayasayı öne çıkarmamız. Zihinlerimizde her şeyi açık, rahat konuşulan, toplumun mutabakatını öne çıkaran bir anlayışı anayasaya yansıtmak lazım. Bizim meselemiz, güçler ayrılığını çok iyi yansıtan insan hak ve özgürlükleri temeline dayatan, başkanlık sistemi etrafında dokunmaktır. Böyle bir metne itirazlar daha az olacaktır. Sistem meselesidir mesele. Temelden ve kökten doğru bir sisteme oturtmaktır amaç.

"Şimdi AK Parti kendi ideal gördüğü anayasayı kaleme alacak. Kamuoyu desteğini dile getireceğiz. Hedeflenmemiz gereken husus başkanlık planıdır.