3. Havalimanı ve 3. Köprü'yü yapan Limak Holding Başkanı Özdemir: Türkiye derhal başkanlık sistemine geçmeli!

3. Havalimanı ve 3. Köprü (Yavuz Sultan Selim Köprüsü) inşaatını yapan şirketlerden Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, yeni anayasa tartışmalarına ilişkin olarak, "Türkiye artık bu sistemle yoluna devam edemez, derhal başkanlık sistemine geçilmeli" görüşünü dile getirdi. CNN Türk'te Hakan Çelik'in sunduğu "Hafta Sonu" programına katılan Özdemir, "İnşallah halkın seçtiği Cumhurbaşkanımız 5 yıllığına görevine devam edecek, ancak kalıplarına sığmayan Türkiye bir anayasa değişikliği ile bu sistem tıkanıklığını gidermelidir" diye konuştu.

Özdemir, daha önce yaptığı açıklamada da, "Biz biliyoruz ki yaptığımız her hata Türkiye Cumhuriyeti'nin cumhurbaşkanına, başbakanına, enerji bakanına kadar kolaylıkla ulaşmaktadır. Bütün arkadaşlarımız ve bizler dahil olmak üzere projelerin ciddiyetinin farkındayız'' demişti.