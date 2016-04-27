Bursa'da Ulu Camii yanında canlı bomba saldırısı; 23 kişi yaralandı!

Bursa'da Ulu Camii'nin yanında bulunan kapalı çarşı bölgesinde canlı bomba saldırısı düzenlendi. Patlamada elindeki çanta havaya uçan canlı bomba hayatını kaybetti, 23 kişi yaralandı. Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İntihar saldırısı olduğu düşünülen bir kadın, üzerindeki düzenekle kendisini patlattı" dendi. Cesedin parmak izinin alındı, kimlik tespiti yapılmak üzere kriminal laboratuvarına gönderildi. Güvenlik kaynakları, canlı bombanın 25 yaşlarında olduğunu belirtti. Saldırganın kendini erken patlama nedeniyle havaya uçurmuş olabileceğini belirten güvenlik kaynakları, bölgede turist kafilelerinin bulunduğunu aktardı. Saldırının gerçekleştiği sırada Ulu Camii'de iki cenaze namazı kılınıyordu. Uzmanlar, saldırganın bölgedeki turistleri ya da cenaze namazını kılan cemaati hedef almış olabileceği yorumunu yaptı. Sağlık Bakanı ve AKP Bursa Milletvekili Mehmet Müezzinoğlu, canlı bomba saldırısıyla ilgili yaptığı açıklamada, 'yaralıların durumunun ağır olmadığını' söyledi. Müezzinoğlu, yarın İçişleri Bakanı Efkan Ala'yla detaylı açıklama yapacaklarını ifade etti. Bu arada patlamanın olduğu yere 50 metre mesafede saat 18.30'da TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın "Laiklik yeni anayasada olmamalıdır" sözlerini protesto edecek bir eylemin yapılacağı, saldırının ardından eylemin iptal edildiği bildirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bursa'daki saldırıyla ilgili İçişleri Bakanı Efkan Ala'dan bilgi aldı. Erdoğan yaralananlar için şifa dileyip "terörle mücadelede kararlılığın önemini vurguladı" bildirildi.

Başbakan Ahmet Davutoğlu, saldırıyı yapan kişinin kimliğinin tespit edileceğini söyledi ve "

Bu terör saldırıları, Türkiye'nin terörle mücadele konusundaki kararlı tutumundan geri adım atmasına sebebiyet vermeyecektir. Nerede ne şekilde olursa olsun mutlaka teröriste ve terör faaliyetlerine karşı en kararlı, ilkeli ve etkin tutumu sergilemeye devam edeceğiz" dedi.

Patlama Bursa'nın Heykel semtinde saat 17.25 sıralarında meydana geldi. Şiddetli patlamanın ardından Atatürk Caddesi trafiğe kapatıldı, bölgeye güvenlik güçleri ile itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Valilik: Kadın canlı bomba

Bursa Valiliği’nden patlamaya dair yapılan ilk açıklamada “İntihar bombacısı olduğu düşünülen bir kadın, üzerindeki düzenekle kendisini patlattı. İlk belirlemelere göre 7 kişi yaralanmış olup, en yakın sağlık kuruluşlarına ulaştırılmıştır” dendi. Ancak Sağlık Bakanı Müezzinoğlu, yaralı sayısını 23 olarak duyurdu.

Bursa Valisi Münir Karaloğlu, olay yerini gezdikten sonra açıklamalarda bulundu. Vali, "teröristin kimliği ve örgütüyle ilgili çalışmaların emniyet çalışanları tarafından devam ettiğini" belirtip "Olay yeri inceleme çalışmaları da devam ediyor. Ümit ederim ki en kısa zaman içerisinde teröristin kimliği ve örgütüyle alakalı bilgi veririz" diye konuştu. Vali, "Hepimize geçmiş olsun. Maalesef bugün saat 17.26 sularında Bursa’da canlı bomba saldırısı oldu. Vatandaşlarımızın tedavisi devam ediyor. Arkadaşlarımızın bazılarında duymaya dayalı problemler var. Hastalarımızla ilgileniyorlar" dedi.

"Saldırıyı yapan 3 kişi değil tek kişi"

Vali, saldırıyı yapanın üç kişi olduğuna dair iddiaları yalanlayıp "Şu anda verebileceğim bilgiler bundan ibaret. Netleştikçe paylaşacağız. Hızlı bir şekilde kamuoyuyla bilgileri paylaştık. Onun dışında açıklayabileceğimiz yeni bir şey yok. Tek kişi bunu yapan, 3 değil" dedi.

Galeri: Bursa'daki patlama sonrası ilk görüntüler

Yaralılar iki hastaneye kaldırıldı

Caminin batı kısmında meydana gelen patlama, şehrin birçok yerinden duyuldu. Yaralılar Çekirge Devlet Hastanesi ve Muradiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sağlık Bakanı: Çok şükür, ciddi bir vaka yok



Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, gece görüşlü ambulans helikopterlerin tanıtımının yapılacağı basın toplantısına katılımı öncesinde Bursa'da akşam saatlerinde meydana gelen bombalı saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu. Müezzinoğlu saldırıya ilişkin, "Ağır diyebileceğimiz ciddi bir vaka yok çok şükür. Bütün yaralılarımıza da Allah'tan acil şifalar diliyorum. Ayaktan gelen kulak çınlaması gibi vakalarla birlikte şu anda yaklaşık 20 civarında. Şu anda ciddi, ağır vaka, hayati risk taşıyan bir vaka söz konusu değil çok şükür. Milletimize geçmiş olsun diliyorum. İnşallah bu olaylarla tekrar karşı karşıya kalmayız" dedi. Bursa'ya gidecek misiniz sorusuna Müezzinoğlu, "Bu akşam bilgileri takip edelim. Muhtemelen yarın içişleri bakanı ile birlikte değerlendireceğiz" diye yanıt verdi.



Patlamanın gerçekleştiği

yer turistik bölge

Patlamanın gerçekleştiği Ulu Camii'nin olduğu bölge, kentin en turistik yerlerinden biri olarak biliniyor. Her gün yüzlerce hem yerli hem yabancı kişilerin ziyaret ettiği bir yer.