"Davadan vazgeç" dediğini öne sürmüştü; CHP'li Süleyman Girgin'den Pınar Gültekin'in babası hakkında suç duyurusu

CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in Cemal Metin Avcı tarafından öldürülmesinin ardından baba Sıddık Gültekin'i telefonla arayarak "davadan vazgeç" dediği iddiasıyla ilgili suç duyurusunda bulundu.

Muğla Adliyesi'ne gelerek Sıddık Gültekin hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na "iftira ve hakaret" suçlamasıyla suç duyurusunda bulunan Girgin'in avukatı Pınar Alpay Tozun, adliye çıkışında yaptığı açıklamada, müvekkilinin son bir haftadır hak etmediği birtakım suçlamalarla karşı karşıya kaldığını, bu sebeple hakkını aramak istediğini söyledi.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'na ilgili kişiler hakkında suç duyurusunda bulunduklarını anlatan Tozun, "Hukuki sürecin takipçisi olacağız. 'İftira ve hakaret' gerekçesiyle suç duyurusunda bulunduk. Müvekkilimin onuru, şerefi ve saygınlığı zedelenmiştir. Gerçek olmadığı bilinen bir iddiayla yapılan bu iftira karşısında en doğal hak kullanılmıştır" dedi.

Ne olmuştu?

Hürriyet gazetesi yazarı Fatih Çekirge, ismini vermediği CHP Muğla Milletvekili'nin Cemal Metin Avcı tarafından öldürülen Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin'i arayarak davadan vazgeçmesi talebinde bulunduğunu yazdı.

Pınar Gültekin'in ailesinin avukatı Rezzan Epözdemir, iddiaları doğrulayarak baba Sıddık Gültekin'in 4 Ocak'taki duruşmanın ardından kendisini arayan CHP'li milletvekili ismini açıklayacağını söyledi. CHP Grup Başkanvekili konunun araştırıldığını, gereğinin yapılacağını belirtti.

CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, 4 Muğla vekilinden sadece kendisinin Cemal Metin Avcı tarafından öldürülen Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin'i taziye için aradığını, davadan çekilmesine yönelik ifadeleri kullanmasının mümkün olmadığını belirtti.

Girgin, daha sonra HTS kayıtlarını gazetecilerle paylaştı. Girgin, “23 Temmuz'da, danışmanlarımdan babanın telefon numaralarını bulmalarını istedim, acılı babaya taziye dileğinde bulundum. 1 dakika 56 saniyelik bir görüşmemiz oldu” dedi.

Sıddık Gültekin ise onu arayan kişinin Süleyman Girgin olduğunu işaret ederek “davadan vazgeç” demedi, “ailesini rahat bırak” dedi iddiasında bulundu. Baba Gültekin'in Milliyet'te yer alan söz konusu açıklaması şöyle:

"Açıklayacağım kimin bana söylediğini. Zaten kendini açıklıyor. Madem ki telefon açmışsın 1,5-2 dakika konuşmuşsun, doğrudur, zaten biz az ve öz konuştuk. Ben o kelimeyi duyunca beynimden vurulmuşa döndüm. Bana demedi ‘davandan vazgeç’. Bana dedi ki; ‘ailesini rahat bırak’. Bizim Doğu ve Güneydoğu’da eskiden kalma ‘kan davaları’ var. Bunlar da tutuşmuşlar. Bu da galiba iyi niyetinden dolayı aracı olmaya çalıştı ama eline yüzüne bulaştırdı."

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