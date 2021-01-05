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"Davadan vazgeç" dediğini öne sürmüştü; CHP'li Süleyman Girgin'den Pınar Gültekin'in babası hakkında suç duyurusu

05 Ocak 2021 13:01

CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, Muğla'da öldürülen üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin'i telefonla arayarak "davadan vazgeç" dediği iddiasıyla ilgili suç duyurusunda bulundu. Girgin'in avukatı Pınar Alpay Tozun, "Gerçek olmadığı bilinen bir iddiayla yapılan bu iftira karşısında en doğal hak kullanılmıştır" dedi.

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