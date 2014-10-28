Daum: G.Saray'ın muhteşem kadrosu var, ben olsam kesin şampiyon oluruz

Daha önce Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye şampiyonluk yaşatan Alman teknik adam Christoph Daum, Galatasaray'ı çalıştırmaya talip oldu. Tecrübeli hoca, "Bu takımın başında olsam, kesin şampiyon oluruz" diye konuştu.

Galatasaray'da artık teknik direktör Cesare Prandelli'nin görevine son verilmesi için geri sayıma geçilirken, sürpriz bir aday ortaya çıktı: Christoph Daum...

Mehmet Demircan’ın Fanatik’teki haberine göre, Türkiye'de yıllarca çalışan ve hem Beşiktaş'la hem Fenerbahçe ile şampiyonluk yaşayan Alman teknik adam, gözünü Galatasaray'a çevirdi.

Kurtuluş reçetesi hazır!

60'ıncı doğum gününü kutlamak üzere 4 gün önce Antalya'ya gelen Daum, Sarı-Kırmızılılar'daki düşüşü yorumlarken, kurtuluş reçetesini de hazırladığını iddia etti. Galatasaray'ın müthiş bir kadrosu olduğunun altını çizen Daum, "Bu takımın başında ben olsam, bu kadroyla çalışma imkanım olsa kesin şampiyon oluruz" ifadesini kullandı.

Yabancı olarak görmüyorum

Beşiktaş ve Fenerbahçe'de çalıştığını hatırlatan deneyimli hoca, "Türkiye Süper Ligi'ni en iyi tanıyan teknik adamlardan birisiyim. Kendimi yabancı olarak da görmüyorum. Türkiye benim ikinci vatanım. Tek bir hayalim var, Galatasaray'ı da şampiyon yapmak. Bu hayalimi gerçekleştirmek için bir şans istiyorum" dedi.

Albayrak da sıcak bakıyor

Christoph Daum ismine, futbol şubesinin başına geçen yeni yönetici Abdurrahim Albayrak da sıcak bakıyor. Sarı-Kırmızılı idarecinin, yönetim kuruluna bugün Daum ismini sunacağı da gelen haberler arasında.

Daum kimdir?

1994-1995 sezonunda Beşiktaş'ı lig şampiyonu yapan Daum'un görevine ertesi sezon son verildi. 1996'dan 2000'e kadar Leverkusen'i çalıştıran Alman hoca, 2001'de tekrar başına geçtiği Beşiktaş'ta başarılı olamadı. 2003'te Fenerbahçe'nin hocası olarak Türkiye'ye döndü ve 2 sezon üst üste şampiyonluk yaşadı. Üçüncü şampiyonluk, son haftadaki Denizli deplasmanında kaçırılırken, Fener'le de yollar ayrıldı. Ancak Daum, 2009'da tekrar Fenerbahçe'nin başına geçti ve başarılı olamayınca sezon sonunda yine gönderildi. Deneyimli hocanın geçen sezonki Bursa macerası da kısa sürmüştü.