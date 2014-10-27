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Spor

'Prandelli gitti!'

Fanatik yazarı Mehmet Demirkol, Galatasaray'da artık bir şeylerin değişmesi gerektiğini söyledi

27 Ekim 2014 11:43

Fanatik gazetesi yazarı Mehmet Demirkol, Galatasaray’ın Başakşehirspor karşısında 4-0 yenilmesi sonrası Galatasaray Teknik Direktörü Cesare Prandelli için “gitti” dedi. Demirkol, “Galatasaray iki maç üst üste 4 gol yemez. Yerse bir şeylerin değişmesi gerekir. Değişecek olan da teknik direktördür” ifadelerini kullandı.

Mehmet Demirkol’un Fanatik’te, “Prandelli gitti” başlığıyla yayımlanan (27 Ekim 2014) yazısı şöyle:

 

Prandelli gitti!

 

Galatasaray iki maç üst üste 4 gol yemez. Yerse bir şeylerin değişmesi gerekir. Değişecek olan da teknik direktördür.

Dortmund’un, beklerin arkasına atılan topların paralel ortalarla gollük pozisyonlara dönüştürme planı, Koray-Hakan savunmasında çok daha iyi işledi. Prandelli buna çözüm getiremedi.

 

Çözülme beklerden başladı

 

Bir yandan bu iki oyuncuyu suçlamak haksızlık. Zira uzun süredir atıllar. Ve heyecanla maça başladıklarında kendi rollerini yapmak konusuna odaklanamadılar bile. Çünkü sorun daha büyük. Çünkü çorap beklerden sökülüyor. Büyük takım beki hem hücum adamı olmalı, hem de stoper. Veysel ve Tarık bunların ikisi de değil. Büyük takımlık olmadıkları kesin. Hatta sıradan bek oldukları tartışılır...

Prandelli farkında değil.

 

Dortmund’dan bile iyiydi

 

İBFK’nın ‘kompakt savunma - kapılan topları beklerin arkasına at’ planının Dortmund’unkinden dahi mükemmel işleyişinin üzerinde durmak lazım aslında. Milli takımda Avcı’nın yardımcısı olan Tayfun Korkut’un bu hafta Dortmund’u devirmesi, onun Fenerbahçe’den takım arkadaşı Erol Bulut’un Avcı’nın yanında oturması da ayrıca ilginç.

 

Transfer yapanların saçmalığı

 

Prandelli’nin rakip analizi konusundaki korkunç eksikliği (umursamazlığı) onun bu işi yapamayacağının temel göstergesi. Ancak Tarık - Hakan - Koray - Veysel diye bir Galatasaray savunmasının olması da transferi yapanların saçmalığı.

Galatasaray açısından durum şu. Albayrak başkan... Prandelli de gitti.

Başkan kararı verecek...

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