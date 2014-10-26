Başakşehir: 4 Galatasaray:0

Spor Toto Süper Lig Süleyman Seba Sezonu'nun 7. hafta maçında İstanbul Başakşehir ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yoğun yağmur altında oynanan mücadeede İstanbul Başakşehir sahasında Galatasaray'ı farklı bir skorla 4-0 mağlup etti.

Yoğun yağmur altında başlayan maçta ilk tehlikeli pozisyonu, ev sahibi İstanbul Başakşehir yakaladı. Semih Şentürk, sol tarafta topla buluştu ve yerden kesti. Arda direkte topla buluşan Visca'nın vuruşunda ise Muslera kornere çeldi.

NTV Spor'da yer alan habere göre, bu pozisyondan sonra da Başakşehir'in atakları devam etti. 16. dakikada ev sahibinin golü geldi. Sağ kanatta topla buluşan Edin Visca hiç bekletmeden yerden pasını penaltı noktasına doğru çıkardı. Orda tek vuruş yapan Marcio Mossoro da topu ağlarla buluşturdu ve takımını Galatasaray karşısında 16. dakikada 1-0 öne geçirdi.

Sarı-kırmızılılar, bu golün şokunu üzerinden atamadan kalesinde ikinci golü gördü. Bu kez 20. dakikada Doka, sağ taraftan ceza sahasına girdi ve çok sert vurdu. Ancak kaleci Muslera'dan dönen topu tamamlayan Semih Şentürk, skoru 2-0 yaptı.

Karşılaşmanın ilk yarısında başka gol olmadı ve soyunma odasına İstanbul Başakşehir'in 2-0'lık üstünlüğüyle gidildi.

İkinci yarıda ise yağmur ve fırtına, şiddetini oldukça artırdı. Zeminde yer yer oluşan su birikintileri, futbol oynamayı bazı bölümlerde zorlaştırdı. Ancak daha sonra yağmurun etkisinin geçmesiyle, yeniden sahadaki mücadele hız kazandı.

Galatasaray, ikinci yarıda Burak Yılmaz ve Sneijder'in yakaladığı fırsatlarla gole yaklaşsa da golü bulan yine ev sahibi oldu. 69'da Doka soldan girip, penaltı noktasına doğru çevirdi. Oraya yine çok iyi hareketlenen Mossoro, ilk golde olduğu gibi şık bir ayak içi vuruşla skoru 3-0 yaptı.

Ancak yağmurdan sonra devam eden Başakşehir fırtınası dinmek bilmiyordu. 76'da Semih Şentürk'ün pasına hareketlenen Doka, Muslera'nın yanından bıraktı ve skor 4-0 oldu. Bu golden Tarık Çamdal'ın Doka'yı düşürme çabası, adeta maçın özeti gibiydi...

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund'a 4-0 yenildikten sonra, bu kez İstanbul Başakşehir'e aynı skorla yenilerek, taraftarını büyük bir hayal kırıklığına uğrattı. Bu sonucun ardından Başakşehir 11 puana yükseldi, Galatasaray ise 13 puanda kaldı.