Galatasaraylı Felipe Melo: Eve gidince uyuyamayacağım

Başakşehir’e 4-0 yenilen Galatasaray’da Felipe Melo, "Bu maçın sonucuna baktığımızda çok ağır olduğunu görebiliyoruz. Böyle bir periyoda hiç girmemiştik. Zamanın tükendiğini biliyoruz. Eve gittiğimde uyumayacağımı söyleyebilirim. Herkesin bundan sonra çok çalışması gerekiyor. Hemen bu zihniyeti değiştirmeliyiz" dedi.

NTV Spor’da yer alan habere göre, bu sonuçların, antrenörün değil kendilerini suçu olduğunu belirten Felipe Melo, "Sonuçtan öte Galatasaray olduğumuzu sahada göstermemiz gerekiyor. Şimdi bazı spekülasyonlar duydum teknik direktörümüzle ilgili. Bunlar doğru değil. Bu olay antrenürün suçu da değil, sahada olan bizlerin suçu" dedi.

Eve gidince uyuyamayacağını da söyleyen Melo, "Bu maçın sonucuna baktığımızda çok ağır olduğunu görebiliyoruz. Böyle bir periyoda hiç girmemiştik. Zamanın tükendiğini biliyoruz. Eve gittiğimde uyumayacağımı söyleyebilirim. Herkesin bundan sonra çok çalışması gerekiyor. Hemen bu zihniyeti değiştirmeliyiz" şeklinde konuştu.