T24 LogoT24 Logo
Spor

Galatasaraylı Felipe Melo: Eve gidince uyuyamayacağım

Galatasaray'ın, Başakşehir'e 4-0 yenildiği maçından ardından Brezilyalı oyuncu Felipe Melo, önemli açıklamalar yaptı

26 Ekim 2014 23:48

Başakşehir’e 4-0 yenilen Galatasaray’da Felipe Melo, "Bu maçın sonucuna baktığımızda çok ağır olduğunu görebiliyoruz. Böyle bir periyoda hiç girmemiştik. Zamanın tükendiğini biliyoruz. Eve gittiğimde uyumayacağımı söyleyebilirim. Herkesin bundan sonra çok çalışması gerekiyor. Hemen bu zihniyeti değiştirmeliyiz" dedi.

NTV Spor’da yer alan habere göre, bu sonuçların, antrenörün değil kendilerini suçu olduğunu belirten Felipe Melo, "Sonuçtan öte Galatasaray olduğumuzu sahada göstermemiz gerekiyor. Şimdi bazı spekülasyonlar duydum teknik direktörümüzle ilgili. Bunlar doğru değil. Bu olay antrenürün suçu da değil, sahada olan bizlerin suçu" dedi.

Eve gidince uyuyamayacağını da söyleyen Melo, "Bu maçın sonucuna baktığımızda çok ağır olduğunu görebiliyoruz. Böyle bir periyoda hiç girmemiştik. Zamanın tükendiğini biliyoruz. Eve gittiğimde uyumayacağımı söyleyebilirim. Herkesin bundan sonra çok çalışması gerekiyor. Hemen bu zihniyeti değiştirmeliyiz" şeklinde konuştu.

 

ETİKETLER

galatasaraybaşakşehiryenilgisüper lig4 0haberfelipe melohaber

İlgili Haberler

Başakşehir: 4 Galatasaray:0

Şampiyonlar Ligi'ned Borussia Dortmund'a 4-0 yenilen Galatasaray, Süper Lig'de Başakşehir'e de aynı skorla mağlup oldu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Kanal İstanbul Çalıştayı'nda İmamoğlu'ndan Erdoğan'a mesaj: Hiç kimse ama hiç...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24