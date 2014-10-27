Mustafa Denizli: Galatasaray dükkanı kapatsın

Galatasaray'ın 4-0'lık Başakşehir hezimetini değerlendiren Mustafa Denizli, "Galatasaray takım ruhunu kaybetmiş, oyuncular korkuyor. Bir takımda 43 futbolcu olmaz, oluyorsa da o dükkanı kapatsın" dedi.

Spor Toto Süper Lig'de İstanbul Başakşehir'e 4-0 kaybeden Galatasaray'da büyük bir şok yaşanıyor. Sarı-kırmızılı takımın yenilgisinin ardından Mustafa Denizli oldukça iddialı ifadeler kullandı. İşte Denizli'nin o sözleri:

"Galatasaray'ın son 2 seneden bu yana yaptığı 10 transferin 7'si bu takımda oynaması mümkün değil. Bir takımda 43 futbolcu olabilir mi, bu mümkün mü? Galatasaray takım ruhunu kaybetmiş, oyuncular korkuyor. Bir takımda 43 futbolcu olmaz, oluyorsa da o dükkanı kapatsın. Galatasaray'da alt çizgi ile üst çizgi arasında büyük kopukluklar var, hem teknik olarak hem de fiziksel olarak. Bir işin ekonomik kopukluk boyutu var."

‘Hücumda etkin bir futbolcusu yok’

"Galatasaray gibi bir futbol kulübü, alınan bu sonuçları iki stopere bağlıyorsa, çoktan kaybetmiştir. Galatasaray'ın hücumda Burak Yılmaz dışında etkin bir futbolcusu yok, Olcan Adın'ı da buraya katamayız. Galatasaray'ın acil reçetesini ben bilemem. Galatasaray ekip ruhunu kaybetmiş durumda ve reçete için de ekip ruhunun oluşturulması lazım. Prandelli için iyi ya kötü deme hakkına sahip değilim."