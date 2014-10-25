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Spor

Faruk Süren: Prandelli ile bu iş yürümez

Eski başkan Faruk Süren, 2.5 yılda 3. seçimine giden Galatasaray’ı değerlendirdi

25 Ekim 2014 21:57

Başkan Ünal Aysal'ın erken seçim kararı almasıyla son 2.5 yıldaki 3. seçimine giden Galatasaray'da eski başkanlardan Faruk Süren, teknik direktör Cesare Prandelli için "Prandelli ile bu iş yürümez. Kendisi ile anlaşılıp yollar ayrılmalıdır" dedi.

sporx.com'da yer alan habere göre, Aysal'ın görevi bırakma nedeninin Riva arazisiyle ilgili yaşanan sorun olmadığını söyleyen Süren, "Tek sebep Riva değil. Özel işlerinin de olduğunu biliyorum. Zaten kendisi de söyledi bunu" ifadelerini kullandı.

 

‘Galatasaray'ın geleceğine oy verdik’

 

Oyunu Galatasaray'ın geleceğine verdiğini söyleyen Süren, "109. yılımızı kutladığımız bugünlerde kurucumuz Ali Sami Yen'in ruhuna yakışır bir seçim oldu. Biz Galatasaray'ın geleceğine oy verdik. Kazanan Galatasaray'dır." şeklinde konuştu.

Son olarak teknik direktör Cesare Prandelli ile ilgili konuşan Süren, "Prandelli ile bu iş yürümez. Kendisi ile anlaşılıp yollar ayrılmalıdır" diyerek sözlerini noktaladı.

 

 

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