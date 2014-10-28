Galatasaray'ın yeni yönetiminden Prandelli'ye güven oyu çıkmadı

Galatasaray'ın yeni yönetimi, Başakşehirspor hezimetinin ardından toplantı üstüne toplantı yaparken, İtalyan hoca Cesare Prandelli'ye güvenoyu çıkmadı. 57 yaşındaki çalıştırıcının görevine her an son verilebilir. Parndelli ise istifa etmeyi düşünmüyor.

Fanatik Gazetesi'nde yer alan habere göre; istifa etmeyi düşünmediğini yardımcısı Berti'ye net şekilde ileten tecrübeli hocanın, moralinin hâlâ bozuk olduğu ve öfkesinin dinmediği de gelen haberler arasında. Hatta Prandelli, yönetimdeki gelişmelerden haberdar olduğu için, karşı bir hamle hazırlıyor.

Mancini de aynısını yaptı

Tıpkı Roberto Mancini'nin sezon başında yaptığı gibi, o da Ocak ayına istinaden yüklü bir transfer bütçesi talep edecek. Kısa bir süre önce, yönetim değişikliği hakkında görüşünü dile getiren Prandelli, "Eski başkanımız bana Ocak ayında transfer sözü vermişti" diyerek aslında mesajı vermişti. Bu da hocanın, "Ben bırakmam, siz gönderin" dediği anlamına geliyor.

Önce alacakları ödenecek

Prandelli'nin kontratında ekstra bir tazminat maddesi bulunmuyor. Ancak yönetimin, İtalyan hocanın sezon sonuna kadar hak ettiği alacaklarını ödemesi gerekiyor. Mancini de Haziran ayında herhangi bir tazminat almadan Galatasaray'dan ayrılmıştı.

İşte gündemdeki adaylar

1- Christoph Daum

2- Gheorge Hagi

3- Tugay Kerimoğlu

Prandelli'nin görevine son verilme ihtimalinin güçlenmesiyle beraber, teknik direktörlük koltuğuna adaylar da birer birer ortaya çıkıyor. Sarı-Kırmızılılar için şu sıralarda en kuvvetli aday; Christoph Daum. Daum'un Türkiye liglerini çok iyi tanımaları en önemli avantaj olarak görülüyor. Üçüncü kez adı Galatasaray'la anılan Hagi ismine ise şimdilik sıcak bakılmasa da, yönetimde değerlendirmeye alındı. Mancini döneminde yardımcılık yapan Tugay Kerimoğlu da, Galatasaray'an hoca adayları arasında.

İtalyanlar yolladı bile

İtalyan spor basını, Galatasaray’ın İtalyan teknik direktörü Cesare Prandelli’nin, sarı-Kırmızılı takımdan gönderilme riski taşıdığı yazdı. La Gazzetta dello Sport’ta çıkan haberde, hafta içinde evinde Şampiyonlar Ligi’nde Alman ekibi Borussia Dortmund’a 4-0 yenildiği anımsatılan Galatasaray’ın dün akşam da İstanbul Başakşehir karşısında 4-0’lık mağlubiyet aldığı ve 57 yaşındaki çalıştırıcının geleceğinin belirsiz olduğu ifade edildi.

Yakından takip ediyorlar

Corriere dello Sport da, Prandelli yönetimindeki Galatasaray’ın çöküş içinde olduğu ifade edilerek, Sarı-Kırmızılı takımın son olarak deplasmanda İstanbul Başakşehir’e 4-0 yenildiği ve bu yenilgiyle puan tablosunda 5. sıraya kadar gerilediği dile getirildi. Gün içinde atılan tweetlerde de Prandelli'nin görevine son verilmesini an meselesi olduğu belirtildi.