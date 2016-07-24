Darbeci polislerin mesajlarından: Darbe oldu, herkes General Mehmet ile irtibata geçsin

Darbe girişiminin ardından başlatılan operasyonlarda, bazı polis müdürlerinin de darbeci askerlerle birlikte hareket ettiği ortaya çıktı. Askerlerle birlikte hareket eden, özellikle emniyet müdürlüklerine yapılan saldırılarda aktif rol aldığı iddia edilen 630 polis belirlendi. Darbeci polislerin kendi aralarında Tango isimli mesajlaşma uygulamasını kullanarak haberleştiği belirtildi. Darbeci polisler arasındaki mesajlaşmalarda "Darbe oldu, herkes destek için daha önce çalıştığı yakın yere geçsin. General Mehmet ile irtibata geçsin" ifadelerinin yer aldığı ortayan çıktı.

Darbe girişiminin bastırılmasının ardından söz konusu bu polislerden 567’si gözaltına alındı, çoğu müdür olan 178 polis tutuklandı.

Silahlarıyla gittiler

Yapılan incelemede darbeci polislerin savaş uçaklarının havalandığı saat 22.00’den 2 saat önce, anlık mesajlaşma uygulamalarından “Tango” üzerinden haberleştikleri belirlendi. Darbeci polislerin, “Darbe oldu, herkes destek için daha önce çalıştığı yakın yere geçsin. General Mehmet ile irtibata geçsin” talimatlı mesajdan sonra harekete geçtiği öğrenildi. Polislerin, darbe saatine kadar sürekli mesajlaştıkları ve ne yapacaklarını konuştukları, görevlendirildikleri noktalara silahlı gittikleri belirlendi.

İstihbarata giderken yakalandılar

Haklarında 17-25 Aralık soruşturması nedeniyle yakalama kararı bulunan eski İstihbarat Daire Başkan Yardımcısı Gürsel Aktepe ile eski Törerden Sorumlu Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Lokman Kırcılı’nın Ankara’da başkası adına kiralanan evlerde saklandıkları öğrenildi. Aktepe ve Kırcılı, darbe gecesi İstihbarat Daire Başkanlığı’na girmeye çalışırken yakalanmıştı.

Mahkumları da kaçıracaklardı

15 Temmuz gecesi, darbecilerin cezaevlerini de hedef aldığı belirlendi. Darbecilerin, 'Paralel Yapı' soruşturmalarından birçok tutuklunun bulunduğu F Tipi’nin de bulunduğu Sincan’daki Cezaevi Yerleşkesi’ni de o gece kontrol altına almak istediği öğrenildi. Darbe girişiminin başladığı saatlerde, eş zamanlı olarak cezaevine 2 tank ve 20 kişilik asker gönderildiği, ancak sokağa dökülen halkın darbecilerin cezaevi yerleşkesine geçişine izin vermediği belirlendi. Darbenin başarılı olması durumunda gözaltına alınacak kişilerin buraya nakledilmesi için cezaevine saldırı planlandığı iddia edildi. Cezaevinde kontrolü sağlanması durumunda da 'Paralel Yapı’yla bağlantılı tutukluların da serbest bırakılması hedeflendiği ileri sürüldü.