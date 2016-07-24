CHP, darbelere karşı bugün Taksim'de

Cumhuriyet Halk Partisi, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından bugün Taksim Meydanı'nda demokrasi mitingi yapacak. CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, partisinin ev sahipliğinde Taksim Meydanı'nda yapılacak mitingte sadece Türk bayrağı ile Atatürk posterleri olacağını belirterek, "Yurttaşlarımızın ellerinde Türk bayrakları, Atatürk posterleri ve yüreklerinde Türkiye sevdasını taşıyarak, cumhuriyete, demokrasiye, özgürlüğe vurgu yapacak buna özel amblemlerle oraya katılmaları bizim bu büyük buluşmamıza daha büyük değer katacaktır" dedi.

Bingöl, CHP tarafından düzenlenen mitingin, hiçbir kurumla, siyasi partiyle ortaklaşa gerçekleştirilmediğini ve 78 milyon yurttaşa açık olduğunu söyledi. Bingöl, "Sadece CHP tarafından başvurusu yapılmış, düzenlemeyi örgütümüz üstlenmiş, ancak yurttaşlarımızın tamamının davetli olduğu bir buluşmadır." diye konuştu.

"Buna ihtiyacımız var"

Başbakan Binali Yıldırım, NTV'deki programda Taksim Meydanı'nda gerçekleşecek olan Demokrasi ve Cumhuriyet Mitingi'yle ilgili olarak "Taksim'deki mitingine katılacağız buna ihtiyacımız var" diye konuşmuştu.

İşte CHP mitingine katılacak AKP'liler

AKP Basın Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre bugün AKP kadroları, CHP’nin Taksim Meydanı’nda darbeye karşı düzenlediği Cumhuriyet ve Demokrasi Mitingi’ne katılım sağlayacak.

Bütün siyasi partilerin ve her kesimden insanın, darbeye karşı meydanlara çıkmaya ve demokrasi nöbeti tutmaya devam ettiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Meselenin 'memleket meselesi' olduğunu bilen AK Parti kadroları, CHP’nin Taksim Meydanı’nda darbeye karşı düzenlediği Cumhuriyet ve Demokrasi Mitingi’ne katılım sağlayacak.

Genel Başkan Yardımcımız Mehmet Müezzinoğlu, TBMM Başkanvekilimiz Ayşe Nur Bahçekapılı, TBMM Grup Başkanvekilimiz Mehmet Muş, İl Başkanımız Dr. Selim Temurci, İstanbul Milletvekilimiz Mihrimah Belma Satır, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Kadir Topbaş ve il yöneticilerimiz, CHP’li vatandaşlarımızın darbeye karşı yükselecek seslerine ortak olacak.

Heyetimiz, teşkilat mensuplarımızla birlikte Tepebaşı TRT binası önünden Taksim Meydanı’ndaki miting alanına yürüyecek."

3 buluşma noktası

CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat, CHP tarafından düzenlenecek "Cumhuriyet ve Demokrasi Mitingi"ne DİSK başta olmak üzere onlarca sendikanın, Haziran Hareketi'nin aralarında bulunduğu yüzlerce sivil toplum örgütünün katılacağını bildirdi.

CHP'nin her türlü darbeye ve gericiliğe karşı olduğunu vurgulayan Canpolat, "Cumhuriyete, demokrasiye, Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkelerine, laikliğe, özgürlüğe sahip çıkmak için bütün İstanbulluları, bütün Türkiye'yi Taksim Meydanı'na davet ediyoruz." dedi.

Bir soru üzerine güvenliği sağlamanın valiliğin, emniyetin ve güvenlik güçlerinin görevi olduğuna işaret Canpolat, CHP'nin 39 ilçenin her birinde gençlik kollarından en az 100 üyenin görevlendirildiğini bildirdi.

Canpolat, şehir dışından gelenlerin Vodafone Arena'nın önünde, diğer grupların Şişli Camisi önünde ve Unkapanı'nda buluşarak, bu noktalardan Taksim'e gideceğini açıkladı.

Cemal Canpolat, aralarında Tarık Akan, Arif Sağ, Volkan Konak, Zuhal Olcay, Hayko Cepkin, Edip Akbayram, Mazlum Çimen, Selda Bağcan, Cahit Berkay, Menderes Samancılar gibi isimlerin bulunduğu 200'e yakın sanatçı ve aydının da miting çağrısına olumlu yanıt verdiğini söyledi.