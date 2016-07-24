Darbe girişimi operasyonu; 'Bodrum imamı' olduğu iddia edilen Çağrı Acar yakalandı

'Paralel yapılanma'nın önde gelen isimlerinden olduğu ileri sürülen ve hakkında yakalama kararı bulunan iki önemli isim yakalandı. Davut Hancı, Trabzon’un Araklı İlçesi’nde yakalanarak gözaltına alınırken 'Bodrum imamı' olduğu iddiasıyla aranan "Asım" kod adlı Çağrı Acar, İzmir'in Tire ilçesinde yakalandı.

Örgüte finansal destek sağladığı suçlamasıyla hakkında yakalama kararı bulunan Davut Hancı, dün akşam saatlerinde Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Araklı ilçesinde bir eve yapılan operasyonla gözaltına alındı.

Konu hakkında bilgi veren Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Hancı’nın ilçede yapılan titiz bir çalışma neticesinde yakalandığını belirterek, "Halis Hancı olarak bilinen, yalnız adı Davut Hancı olan şahıs Araklı’da yakalandı. Örgütün yetiştirdiği finansal anlamda en önemli kişilerden birisi, hatta ikinci adamı olarak nitelendirilen şahıs. İhbar üzerine gerekli incelemeler titizlikle yapıldı, Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü’nün çok güzel bir çalışması neticesinde şahıs yakalandı ve gözaltı işlemi başlatıldı. Şu an da adli işlem devam ediyor" dedi.

15 Temmuz darbe girişiminden 2 gün önce Türkiye’ye girişi yaptığı tespit edilen Hancı, Gülen’in en yakınındaki isimlerden birisi olarak biliniyor.

'Bodrum imamı' yakalandı

'Paralel Devlet Yapılanması'nın 'Bodrum imamı' olduğu gerekçesiyle aranan 'Asım' kod adlı Çağrı Acar, İzmir'in Tire ilçesinde yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Tire Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'PDY' üyesi Acar'ın (31) ilçeye geldiği istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Zanlı, Hürriyet Mahallesi'nde saklandığı evde yakalandı.

Üzerinde 1 dolarlık banknot çıktı

Acar'ın üzerinden, "Fetullah Gülen tarafından okunarak ABD'den gönderildiği, örgüt içindeki hiyerarşide şifre amaçlı kullanıldığı" iddia edilen "F" seri numaralı bir dolarlık banknot bulundu.

"F" serisi dolarların örgüt hiyerarşisinde üst düzeydeki mensuplara verildiği ileri sürülüyor.

Darbe girişiminin ardından düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan ve tutuklanan bazı şüphelilerin üzerlerinden de bir dolarlık banknotlar çıkmıştı.