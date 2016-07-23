Darbe girişimi sırasında komutanları düğünden kaçıran tim lideri yüzbaşı yakalandı

15 Temmuz darbe girişimi sırasında düğünü basarak komutanları kaçıran hava timinin lideri Kara Pilot Yüzbaşı Okan Kocakurt, Antalya'da yakalandı.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal, Orgeneral Mehmet Şanver ve çok sayıda üst düzey komutanı Moda Deniz Kulübü'nde düzenlenen düğünü basarak kaçıran darbeci hava timinin lideri olduğu iddia edilen 36 yaşındaki Kara Pilot Yüzbaşı Okan Kocakurt, Alanya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekiplerinin çalışması sonucu Kestel Mahallesi kırsalında çadır içerisinde bulundu.

Şort, tişört giymiş ve kendini tatilci olarak tanıtmaya çalışan Kara Pilot Yüzbaşı Okan Kocakurt'un üzerinde, 4 telefon, bir miktar altın ve paraların olduğu bir çanta ele geçirildi. Darbe girişiminin engellenmesinin ardından Ankara'dan Konya'ya kaçtığı belirlenen Okan Kocakurt'un buradan da Alanya'ya bisikletle gittiği belirtildi.

Polisin gözaltına aldığı Okan Kocakurt'un işlemlerinin ardından akşam saatlerinde adliye sevk edileceği kaydedildi.