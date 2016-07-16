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15 Temmuz Darbe Girişimi

Bakan, eski Hava Kuvvetleri Komutanı emekli orgeneral Öztürk'ün gözaltına alındığı iddiasını yalanladı

Orgeneral Öztürk, darbe girişiminin planlayıcısı olduğu öne sürülen yarbayın kayınpederi

16 Temmuz 2016 21:51

TSK içindeki cunta tarafından yapılan darbe girişiminin başarısız olmasının ardından, planlayıcılardan olduğu iddia edilen eski Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Akın Öztürk'ün Ankara Kazan ilçesindeki Akıncı 4’üncü Ana Jet Üs Komutanlığı’nda gözaltına alındığı iddia edildi. Ancak Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, "Bu konuda bende gözaltında olmadığı yönünde bilgi var" dedi. Darbe girişiminin planlayıcıları arasında Akın Öztürk'ün damadı Pilot Yarbay Hakan Karakuş'un da olduğu iddia ediliyor. 

Türkiye'de yaşanan darbe girişimi sonrasında eski Hava Kuvvetleri Komutanı emekli orgeneral Akın Öztürk ile EDOK Komutanı Korgeneral Metin İyidil hakkında vatana ihanet suçundan işlem başlatılmıştı. 

EDOK Muharip Birlikler Komutanı İyidil darbe girişimi sırasında “Etimesgut Zırhlı Birlikler Okulu’nda ufak bir  kalkışma var. Onu da en kısa sürede bastıracağız. Biz devletimizin, milletimizin ve  Sayın Cumhurbaşkanımızın emrindeyiz" demişti.

Erdoğan, saldırıyla ilgili yaptığı ilk açıklamada “Vatana ihanetin bedelini ağır ödeyecekler” demişti.

 

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