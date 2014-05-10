Danıştay: Feyzioğlu siyasi konuştu biz de incindik

Danıştay'dan bugün kuruluş yıldönümünde yaşanan gerginliğe ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, 146. kuruluş yıldönümü töreninde, TBB Başkanı Metin Feyzioğlu tarafından siyasi içerikli ve idari yargı konularıyla ilgisi olmayan bir konuşma yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Sabırla dinlenen konuşmacı, konuşmasının sonunda protokole bakarak 'bitirdim, bitirdim, bitirdim, bitirdim' şeklindeki ifadeyle sanki kendisine müdahale ediliyormuş algısı oluşturmaya çalışmıştır. Öte yandan idari yargı ve avukatlık mesleği ile ilgisi olmayan konulara büyük ölçüde yer verilerek program çerçevesinde cevap hakkı bulunmayan konuklarımız rahatsız edilmiş, teamüllere aykırı, beklenmedik ve özel günümüzün anlamı ile bağdaşmayan bu davranış nedeniyle ev sahibi kurum mensupları da incinmiştir"ifadeleri kullanıldı.