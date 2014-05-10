T24 LogoT24 Logo
Politika

Danıştay: Feyzioğlu siyasi konuştu biz de incindik

Metin Feyzioğlu’nun yaptığı konuşmayla ilişkin Danıştay'ın açıklamasında, siyasi içerikli ve idari yargı konularıyla ilgisi olmayan bir konuşma yapıldığı belirtildi

10 Mayıs 2014 21:36

Danıştay'dan bugün kuruluş yıldönümünde yaşanan gerginliğe ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, 146. kuruluş yıldönümü töreninde, TBB Başkanı Metin Feyzioğlu tarafından siyasi içerikli ve idari yargı konularıyla ilgisi olmayan bir konuşma yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Sabırla dinlenen konuşmacı, konuşmasının sonunda protokole bakarak 'bitirdim, bitirdim, bitirdim, bitirdim' şeklindeki ifadeyle sanki kendisine müdahale ediliyormuş algısı oluşturmaya çalışmıştır. Öte yandan idari yargı ve avukatlık mesleği ile ilgisi olmayan konulara büyük ölçüde yer verilerek program çerçevesinde cevap hakkı bulunmayan konuklarımız rahatsız edilmiş, teamüllere aykırı, beklenmedik ve özel günümüzün anlamı ile bağdaşmayan bu davranış nedeniyle ev sahibi kurum mensupları da incinmiştir"ifadeleri kullanıldı.

ETİKETLER

danıştaytepkimetin feyzioğlubaşbakan erdoğankuruluş yıldönümü

İlgili Galeri

'Caps'lerle Başbakan Erdoğan'ın Feyzioğlu'na tepkisi

İlgili Haberler

Metin Feyzioğlu: Başbakan saygı sınırlarını fersah fersah aştı

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu Başbakan'ın tepkisinden sonra ilk kez konuştu

'Güya bir hukukçuyu dinledik, Anayasa profesörüymüş, ne olursan ol'

Erdoğan'dan Metin Feyzioğlu'na: Çıkar cübbeni sen de siyaseti çok seviyorsan, çık siyaset meydanına kendini ispat et

Başbakan Erdoğan'ın Feyzioğlu çıkışına sosyal medyada kim ne dedi?

Başbakan Erdoğan'ın hükümete yönelik eleştiriler içeren bir konuşma yapan Metin Feyzioğlu'na yönelik çıkışı sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu

İstanbul Barosu’ndan Feyzioğlu’na destek

İstanbul Barosu yaptığı açıklamayla, Metin Feyzioğlu’nun Danıştay’ın 146. kuruluş yıldönümünde yaptığı konuşmaya tepki gösteren Başbakan Erdoğan’ı kınadı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24